Cronaca

» Lotta alla droga
05/11/2025 10:57:00

Trapani. Gli trovano crack in casa, arrestato un 20enne

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un giovane del posto di 20 anni sorpreso in flagranza di reato a detenere droga in casa.


I militari dell’Arma, durante un’attività di polizia giudiziaria intrapresa nel quartiere San Giuliano, hanno sottoposto il 20enne a perquisizione domiciliare rinvenendo in casa circa 17 gr. di crack e un bilancino di precisione.


Il giovane, a seguito degli atti di rito e dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nei comuni di Trapani ed Erice e contestuale divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

 

 









