Campobello: cimitero comunale al buio nei giorni 1 e 2 novembre

05/11/2025 09:45:00

Amarezza e indignazione da parte dei movimenti civici “Campobello Nuova” e “Futuristi” per quanto accaduto nei giorni 1 e 2 novembre al cimitero comunale di Campobello di Mazara, proprio in occasione della commemorazione dei defunti.

Secondo quanto segnalato dai rispettivi segretari, Mauro Stallone per “Campobello Nuova” e Fabrizio Accardi per i “Futuristi”, nelle due giornate simboliche dedicate alle visite ai propri cari scomparsi, il camposanto è rimasto al buio dopo le 17, privo di corrente elettrica e con le campane fuori uso. A peggiorare la situazione, anche la mancanza d’acqua in diversi punti del cimitero.

I due movimenti denunciano che già da settimane i cittadini avevano segnalato disservizi e atti vandalici all’interno dell’area, senza però ricevere risposte concrete dall’amministrazione comunale. “Nella storia del nostro comune – si legge nella nota – non si era mai assistito a una situazione di totale abbandono del cimitero, che ha toccato l’apice proprio nei giorni della ricorrenza dei defunti”.

Stallone e Accardi chiedono ora un intervento urgente per ripristinare i servizi essenziali e garantire la sicurezza dei visitatori. Inoltre, invitano il Comune a fornire spiegazioni pubbliche sulle cause del disservizio e a scusarsi con i cittadini di Campobello e dei paesi limitrofi che hanno vissuto il disagio.

“Il silenzio dell’amministrazione – concludono – sa di menefreghismo e di incapacità di gestire la cosa pubblica. I cittadini meritano rispetto e luoghi decorosi per onorare i propri defunti”.



