Campobello: cimitero comunale al buio nei giorni 1 e 2 novembre
Amarezza e indignazione da parte dei movimenti civici “Campobello Nuova” e “Futuristi” per quanto accaduto nei giorni 1 e 2 novembre al cimitero comunale di Campobello di Mazara, proprio in occasione della commemorazione dei defunti.
Secondo quanto segnalato dai rispettivi segretari, Mauro Stallone per “Campobello Nuova” e Fabrizio Accardi per i “Futuristi”, nelle due giornate simboliche dedicate alle visite ai propri cari scomparsi, il camposanto è rimasto al buio dopo le 17, privo di corrente elettrica e con le campane fuori uso. A peggiorare la situazione, anche la mancanza d’acqua in diversi punti del cimitero.
I due movimenti denunciano che già da settimane i cittadini avevano segnalato disservizi e atti vandalici all’interno dell’area, senza però ricevere risposte concrete dall’amministrazione comunale. “Nella storia del nostro comune – si legge nella nota – non si era mai assistito a una situazione di totale abbandono del cimitero, che ha toccato l’apice proprio nei giorni della ricorrenza dei defunti”.
Stallone e Accardi chiedono ora un intervento urgente per ripristinare i servizi essenziali e garantire la sicurezza dei visitatori. Inoltre, invitano il Comune a fornire spiegazioni pubbliche sulle cause del disservizio e a scusarsi con i cittadini di Campobello e dei paesi limitrofi che hanno vissuto il disagio.
“Il silenzio dell’amministrazione – concludono – sa di menefreghismo e di incapacità di gestire la cosa pubblica. I cittadini meritano rispetto e luoghi decorosi per onorare i propri defunti”.
Marsala, il PD: "Su Marsala Schola, Grillo ammetta il fallimento totale"
Il Circolo del Partito Democratico di Marsala interviene dopo la bocciatura, in Consiglio comunale, della delibera sulla trasformazione dell’Istituzione Marsala Schola in Marsala Servizi, definendola “un fallimento amministrativo...
Boom di Holding nel Trapanese: Giulio Bellan spiega come tutelare i beni...
Negli ultimi anni si sente sempre più spesso parlare di holding, anche tra le imprese familiari e le piccole aziende del Trapanese.Ma cos’è davvero e perché può fare la differenza per un...
Marsala 2026. Ombra dice "no", il centrodestra in alto mare
E’ un puzzle che non si incastra. E’ questa la politica marsalese degli ultimi mesi, che va avanti per mano insieme a quella provinciale, che decide su ogni aspetto della vita cittadina, ma i voti sono dei marsalesi. Un puzzle, in cui i...
Annuncio di lavoro – Sales Consultant (Consulente Commerciale)
Sede operativa: Castelvetrano (TP) Operatività: territorio siciliano (Trapani, Palermo, Agrigento) Chi siamo Siamo una realtà in crescita attiva nel settore della consulenza strategica e digitale, con...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste