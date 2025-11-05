Sezioni
Cittadinanza

» Strade e traffico
05/11/2025 07:29:00

Trapani, modifiche alla viabilità per lavori. Ecco dove e quando

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/trapani-modifiche-alla-viabilita-per-lavori-ecco-dove-e-quando-450.jpg

A causa dei lavori infrastrutturali in corso nella Zona Economica Speciale (ZES) di Trapani, finalizzati a migliorare l’accessibilità al porto e all’area industriale, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità sul Raccordo Autostradale A29 Dir. Alcamo – Trapani e nelle aree limitrofe.

Le restrizioni saranno in vigore dal 5 novembre 2025 al 4 maggio 2026, e interesseranno in particolare via Salemi, via Rieti e le arterie di collegamento con la SS115.

 

Le principali modifiche al traffico

  • Divieto di circolazione nell’area di intersezione tra via Salemi e il raccordo autostradale A29 Dir. Alcamo – Trapani.
  • Restringimento della carreggiata in via Salemi, nella zona dell’Eurospin.
  • Istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord del raccordo.
  • Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Salemi con direzione sud/nord verso l’A29.
  • Istituzione del senso unico di marcia sulla carreggiata centrale del raccordo.
  • Divieto di circolazione nel tratto compreso tra la bretella proveniente dalla SS115 e l’intersezione di via Salemi.
  • Senso unico di marcia in via Rieti.
  • Divieto di transito in via Salemi per veicoli adibiti al trasporto merci e persone con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

 

Le modifiche sono state adottate per consentire il regolare svolgimento dei lavori di ammodernamento e potenziamento della rete viaria nell’area della ZES.

Il Comune invita i cittadini e gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le nuove disposizioni, ricordando che i disagi temporanei sono necessari per un miglioramento complessivo della mobilità cittadina e dell’accesso al porto.









