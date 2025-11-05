Trapani, modifiche alla viabilità per lavori. Ecco dove e quando

05/11/2025 07:29:00

A causa dei lavori infrastrutturali in corso nella Zona Economica Speciale (ZES) di Trapani, finalizzati a migliorare l’accessibilità al porto e all’area industriale, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità sul Raccordo Autostradale A29 Dir. Alcamo – Trapani e nelle aree limitrofe.

Le restrizioni saranno in vigore dal 5 novembre 2025 al 4 maggio 2026, e interesseranno in particolare via Salemi, via Rieti e le arterie di collegamento con la SS115.

Le principali modifiche al traffico

Divieto di circolazione nell’area di intersezione tra via Salemi e il raccordo autostradale A29 Dir. Alcamo – Trapani.

e il raccordo autostradale A29 Dir. Alcamo – Trapani. Restringimento della carreggiata in via Salemi , nella zona dell’Eurospin.

, nella zona dell’Eurospin. Istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord del raccordo.

sulla carreggiata nord del raccordo. Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Salemi con direzione sud/nord verso l’A29.

per i veicoli provenienti da con direzione sud/nord verso l’A29. Istituzione del senso unico di marcia sulla carreggiata centrale del raccordo.

sulla carreggiata centrale del raccordo. Divieto di circolazione nel tratto compreso tra la bretella proveniente dalla SS115 e l’intersezione di via Salemi .

e l’intersezione di . Senso unico di marcia in via Rieti .

in . Divieto di transito in via Salemi per veicoli adibiti al trasporto merci e persone con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.

Le modifiche sono state adottate per consentire il regolare svolgimento dei lavori di ammodernamento e potenziamento della rete viaria nell’area della ZES.

Il Comune invita i cittadini e gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le nuove disposizioni, ricordando che i disagi temporanei sono necessari per un miglioramento complessivo della mobilità cittadina e dell’accesso al porto.



