Trapani, modifiche alla viabilità per lavori. Ecco dove e quando
A causa dei lavori infrastrutturali in corso nella Zona Economica Speciale (ZES) di Trapani, finalizzati a migliorare l’accessibilità al porto e all’area industriale, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità sul Raccordo Autostradale A29 Dir. Alcamo – Trapani e nelle aree limitrofe.
Le restrizioni saranno in vigore dal 5 novembre 2025 al 4 maggio 2026, e interesseranno in particolare via Salemi, via Rieti e le arterie di collegamento con la SS115.
Le principali modifiche al traffico
- Divieto di circolazione nell’area di intersezione tra via Salemi e il raccordo autostradale A29 Dir. Alcamo – Trapani.
- Restringimento della carreggiata in via Salemi, nella zona dell’Eurospin.
- Istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata nord del raccordo.
- Obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti da via Salemi con direzione sud/nord verso l’A29.
- Istituzione del senso unico di marcia sulla carreggiata centrale del raccordo.
- Divieto di circolazione nel tratto compreso tra la bretella proveniente dalla SS115 e l’intersezione di via Salemi.
- Senso unico di marcia in via Rieti.
- Divieto di transito in via Salemi per veicoli adibiti al trasporto merci e persone con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
Le modifiche sono state adottate per consentire il regolare svolgimento dei lavori di ammodernamento e potenziamento della rete viaria nell’area della ZES.
Il Comune invita i cittadini e gli utenti della strada a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le nuove disposizioni, ricordando che i disagi temporanei sono necessari per un miglioramento complessivo della mobilità cittadina e dell’accesso al porto.
