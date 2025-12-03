Marsala, lungomare Mediterraneo ancora chiuso: hanno dimenticato di togliere le transenne

03/12/2025 15:47:00

Da più di una settimana, nonostante il maltempo sia ormai passato, il lungomare Mediterraneo a Marsala resta inspiegabilmente sbarrato da alcune transenne. Quelle stesse barriere che vengono posizionate ogni volta che le mareggiate trascinano alghe e acqua sulla carreggiata, rendendo pericoloso il transito, questa volta sarebbero semplicemente… rimaste lì.

A segnalarlo a Tp24 è un lettore, che ci ha inviato la foto, scattata oggi, e raccontato di aver contattato il Comando di Polizia Municipale. La risposta? Le transenne "sarebbero state dimenticate". Una dimenticanza che, di fatto, blocca la strada da giorni, costringe gli automobilisti a lunghi giri alternativi e crea disagi ormai ingiustificati vista la giornata di sole e l’assenza di criticità.

Il paradosso è evidente: mentre per il lungomare Florio si annuncia il progetto che riguarda la zona del "Quartiere Inglese", con rendering e grandi promesse di riqualificazione, poco più a Sud si continua a chiudere il lungomare, come accade da tantissimi anni a ogni pioggia più intensa. E, puntualmente, la riapertura avviene solo quando qualcuno si decide a rimuovere le transenne, dimenticate, come in questo caso, sul posto.



