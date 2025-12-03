Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Strade e traffico
03/12/2025 15:47:00

Marsala, lungomare Mediterraneo ancora chiuso: hanno dimenticato di togliere le transenne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764773237-0-marsala-lungomare-mediterraneo-ancora-chiuso-hanno-dimenticato-di-togliere-le-transenne.png

Da più di una settimana, nonostante il maltempo sia ormai passato, il lungomare Mediterraneo a Marsala resta inspiegabilmente sbarrato da alcune transenne. Quelle stesse barriere che vengono posizionate ogni volta che le mareggiate trascinano alghe e acqua sulla carreggiata, rendendo pericoloso il transito, questa volta sarebbero semplicemente… rimaste lì.

 

A segnalarlo a Tp24 è un lettore, che ci ha inviato la foto, scattata oggi, e raccontato di aver contattato il Comando di Polizia Municipale. La risposta? Le transenne "sarebbero state dimenticate". Una dimenticanza che, di fatto, blocca la strada da giorni, costringe gli automobilisti a lunghi giri alternativi e crea disagi ormai ingiustificati vista la giornata di sole e l’assenza di criticità.

 

Il paradosso è evidente: mentre per il lungomare Florio si annuncia il progetto che riguarda la zona del "Quartiere Inglese", con rendering e grandi promesse di riqualificazione, poco più a Sud si continua a chiudere il lungomare, come accade da tantissimi anni a ogni pioggia più intensa. E, puntualmente, la riapertura avviene solo quando qualcuno si decide a rimuovere le transenne, dimenticate, come in questo caso, sul posto.









Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online

Native | 29/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-11-2025/1764317480-0-apre-a-trapani-il-terzo-punto-vendita-superconveniente.jpg

Apre a Trapani il terzo punto vendita SuperConveniente

Native | 28/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-11-2025/1764241606-0-nails-in-love-clarissa-sansica-da-trapani-allo-staff-di-miss-europe-continental.jpg

Nails in Love: Clarissa Sansica, da Trapani allo staff di Miss Europe...