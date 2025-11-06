Salemi, scoperti quattro lavoratori stagionali irregolari: denunciati dai Carabinieri

06/11/2025 11:26:00

I Carabinieri della Stazione di Salemi, insieme al personale della Polizia Municipale, hanno effettuato una serie di controlli mirati al contrasto degli insediamenti abusivi di lavoratori stagionali stranieri, in linea con le direttive del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le verifiche, condotte in un’azienda locale del settore edile, hanno portato alla scoperta di quattro cittadini tunisini risultati irregolari sul territorio nazionale. Tutti sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Marsala.

In particolare, due di loro sono accusati di furto aggravato di energia elettrica, poiché nell’abitazione dove vivevano è stato riscontrato un allaccio abusivo alla rete pubblica, mentre gli altri due sono stati denunciati per invasione di terreni e edifici.

Per tutti i soggetti sono state avviate, presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Trapani, le procedure previste per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale.

L’operazione rientra nel piano di controlli straordinari attivati in provincia di Trapani per contrastare situazioni di degrado e illegalità legate al lavoro stagionale irregolare.



