"Marsala Città della Pace", presentato il calendario degli eventi

“Marsala Città della Pace. Un cammino di rigenerazione e fraternità” è il titolo della programmazione di eventi promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Grillo. Il percorso, che si svilupperà fino alla prossima primavera, mira – secondo quanto dichiarato dal primo cittadino – a costruire una cultura della pace, coinvolgendo scuole, associazioni, istituzioni civili e militari.

«La pace non è un concetto astratto, ma un impegno concreto, soprattutto per i nostri giovani», ha affermato il sindaco Grillo, che ha presentato l’iniziativa come un itinerario di rigenerazione della città e “dei cuori”, collegando memoria, cultura, educazione, fede e impegno civico.

Il calendario degli eventi prende il via oggi, 4 novembre, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con il festival musicale Un ponte tra le culture, organizzato dall’Istituto comprensivo “De Gasperi - De Vita”. L’iniziativa propone un momento di riflessione e dialogo tra giovani, istituzioni e forze dell’ordine sul valore della pace e della cooperazione tra i popoli.

Il 20 novembre, per la Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, il Teatro Impero ospiterà il concerto Oltre il silenzio – Concerto per i diritti negati, promosso dal Movimento Artistico Culturale e dai Paninari di Marsala, con il patrocinio del Comune. Il ricavato sarà devoluto a Save the Children per sostenere i bambini di Gaza. Nella stessa giornata, Palazzo VII Aprile sarà illuminato di blu nell’ambito dell’iniziativa Anci/Unicef “Go Blue”.

Nel mese di dicembre è prevista l’apertura della rigenerata piazza del Monumento ai Mille – che sarà intitolata Piazza Unità d’Italia – e l’avvio dei lavori di riqualificazione di Capo Boeo. Tra gli appuntamenti, la cerimonia del 7 dicembre organizzata dalla locale sezione dei Bersaglieri e, il 15 dicembre, l’arrivo in città della “Fiamma Olimpica”.

Il percorso “Marsala Città della Pace” proseguirà con gli eventi natalizi e le iniziative della prossima primavera, dedicate – secondo l’Amministrazione – alla “rinascita” della città attraverso nuove opere, spazi simbolici e percorsi formativi per i giovani.



