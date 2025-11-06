Sezioni
Petrosino, proseguono i lavori di riqualificazione al Palazzetto dello Sport

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/petrosino-proseguono-i-lavori-di-riqualificazione-al-palazzetto-dello-sport-450.jpg

Proseguono regolarmente i lavori di riqualificazione del Palazzetto dello Sport di Petrosino, finanziati con un importo di 150 mila euro grazie alle somme messe a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Trapani.

 

L’intervento in corso riguarda principalmente la coibentazione della copertura: i lavori prevedono la rimozione del vecchio materiale deteriorato, la posa di un nuovo strato isolante e l’applicazione di una protezione in poliurea, oltre alla sistemazione completa delle grondaie. Si tratta di un’opera attesa da anni, fondamentale per garantire la piena funzionalità e la sicurezza della struttura.

 

«Dopo tanti interventi tampone e non risolutivi – ha dichiarato il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi – siamo finalmente nelle condizioni di realizzare un’azione definitiva e di qualità, senza gravare neanche per un euro sul bilancio comunale. Il Palazzetto dello Sport è un punto di riferimento per la nostra comunità: qui si allenano e crescono tanti giovani, soprattutto nelle discipline legate alla pallamano, ma anche in occasione di eventi e manifestazioni. Garantire un ambiente sicuro ed efficiente significa investire nel futuro dei nostri ragazzi e della città».

 

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’avanzamento delle opere fino alla loro completa conclusione, con l’obiettivo di restituire alla comunità una struttura rinnovata e funzionale nel più breve tempo possibile.









