Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
06/11/2025 20:30:00

Salvini, fra antimeridionalismo e islamofobia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/1762456049-0-salvini-fra-antimeridionalismo-e-islamofobia.png

Conosciamo tutti Matteo Salvini: è ormai da un decennio una tra le figure più rilevanti della politica italiana. È molto noto anche per la capacità di cambiare fortemente idea, nel corso del tempo, su numerose questioni politiche, dal superbonus al ponte sullo stretto.
 

Ma una caratteristica non muta, anzi, diventa più o meno consapevolmente il cavallo di battaglia, suo e della sua realtà politica: l'odio verso una determinata categoria. L'odio verso il diverso non è sicuramente una peculiarità del XXI secolo, dato che moltissime società umane passate hanno sviluppato tramite pregiudizi ostilità verso qualcosa che non era familiare, ma è con la rivoluzione scientifica del XVII secolo, all'interno dell'età del colonialismo, che il concetto di razza spiega le diversità umane tramite un ragionamento che pone gli europei al di sopra del resto, sia dal punto di vista culturale che morale: da qui l'odio verso il diverso si radicalizza e diventa sistematico, mentre la superiorità di una certa categoria scandisce e ordina le gerarchie sociali.
 

L'operato di Salvini si inserisce perfettamente all'interno di questo schema che ho spiegato molto brevemente. Già nel 1990 si tessera con la Lega Nord, a quel tempo realtà indipendentista: ponendo al centro tutto ciò che concerne l'indipendenza della cosiddetta Padania, il partito cerca di fomentare l'odio verso il diverso, soprattutto il meridionale, attecchendo su delle culture già pregne di ciò. La Lega Nord, di cui Salvini diventerà segretario nel 2013, gioca, attraverso comizi e dichiarazioni esplicite, su slogan stereotipati e razzisti contro Napoli, la Sicilia, eccetera, tra gli applausi scroscianti dei propri elettori: riesce così a stabilizzare un forte collante socio-politico rinchiudendosi nella propria zona di confort di odio verso il diverso, svelando poi un'ideale che mira alla creazione di un progetto in cui ciò che è estraneo viene escluso.
 

Dopo che il partito continua ad accumulare consensi, Salvini & Co. scelgono di presentarsi alle elezioni del 2018 soltanto come Lega, formalizzando un percorso che li stava traghettando dall'indipendentismo al nazionalismo: una mossa elettorale vincente che li pone ai piani alti del governo italiano. Ma, da quel momento in poi, la Lega non può più permettersi di fare dichiarazioni pubbliche contro i meridionali, dato che anche quest'ultimi sono ormai diventati un appetibile bacino elettorale: allora si decide di puntare il dito contro un'altra categoria marginalizzata, gli islamici. In questo caso si gioca sulla contrapposizione fra Occidente ed Oriente, termini mappazzoni che, decontestualizzando il critico Edward Said, osservano il mondo da una prospettiva eurocentrica e stereotipata con un disperato bisogno di creare a tavolino un concetto identitario di alterità. 

 

Questa retorica attecchisce benissimo in un clima in cui l'immigrazione diventa sempre più ricorrente e in cui i vari territori non risultano in grado di stabilire delle politiche concrete di sostegno e di inclusione verso i migranti: da un lato Salvini identifica l'islam come una religione di estremisti, ne denuncia l'incompatibilità con la nostra costituzione e si fa, di conseguenza, paladino della "nostra" cultura, mentre Vannacci, personalità ormai di rilievo all'interno del partito, inneggia esplicitamente alla remigrazione.
 

Nonostante la Lega abbia ad oggi oltrepassato il suo momentum, è significativo che questa dialettica continui a creare nuovi seguaci: non sorprende, allora, che non sia attualmente un qualcosa di proprio soltanto del team di Matteo Salvini, ma anche di altre realtà italiane e governi stranieri come quello americano e israeliano: probabilmente tutto ciò fa parte di un genere di razzismo interiorizzato che è ancora un perno della cultura egemonica occidentale e che per questo trova un elevato consenso politico. Forse, per cercare di smarcarsi da ciò bisognerebbe alimentare un'educazione basata sull'uguaglianza e sul relativismo culturale, che costruisca, attraverso forme nate dal basso e poi istituzionali, una società in cui l'inclusività sia realmente sostenuta da politiche concrete.

Luca Lo Buglio 



Politica | 2025-11-06 20:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/salvini-fra-antimeridionalismo-e-islamofobia-250.png

Salvini, fra antimeridionalismo e islamofobia

Conosciamo tutti Matteo Salvini: è ormai da un decennio una tra le figure più rilevanti della politica italiana. È molto noto anche per la capacità di cambiare fortemente idea, nel corso del tempo, su numerose questioni...

Politica | 2025-11-06 10:19:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/cuffaro-la-dc-e-la-moglie-del-giudice-250.jpg

Cuffaro, la Dc e la moglie del giudice ...

Tra le intercettazioni dell’inchiesta che scuote la politica siciliana (qui gli aggiornamenti di Tp24)  emerge anche un frammento emblematico, quasi una lezione di realpolitik alla maniera di Totò Cuffaro. In una conversazione...







Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...