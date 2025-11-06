Castelvetrano: all'istituto Lombardo Radice un ponte Europeo tra scuola, ecologia, cultura

06/11/2025 13:30:00

Tre giorni di formazione, scambi culturali e sostenibilità ambientale a Castelvetrano. Dal 28 al 30 ottobre l’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” ha ospitato le attività del progetto Erasmus+ “Education Ecological and Out-of-School Learning Activities – E.C.O.L.”, un’iniziativa che ha messo in rete scuole e università di diversi Paesi europei.

Scuole e università da tutta Europa

A partecipare delegazioni provenienti da Croazia, Romania, Portogallo e Turchia, con due università e una scuola secondaria di primo grado. Obiettivo: promuovere pratiche educative sostenibili e forme di apprendimento esperienziale all’aperto.

Cerimonia d’apertura tra musica e cultura

L’incontro è stato inaugurato con una cerimonia festosa fatta di canti, danze e musica, grazie all’orchestra scolastica “Vito Pappalardo”, che ha eseguito un medley degli inni nazionali dei Paesi partecipanti.

Visite e laboratori tra Selinunte e il centro storico

Le delegazioni hanno partecipato a una visita esperienziale al Parco Archeologico di Selinunte, guidata dal direttore della Rotta dei Fenici, Antonio Barone, che ha parlato di Ecologia della mente, un approccio che unisce arte e psicologia per il benessere dell’individuo.

Importante anche l’incontro con il direttore del Parco, Felice Crescente, e con Filippo Drago, produttore di grani antichi e titolare del “Mulino del Ponte”.

Non è mancata l’esplorazione del centro storico di Castelvetrano, curata dagli studenti di terza media che hanno accompagnato gli ospiti in inglese tra la Chiesa di San Domenico, il Museo Civico, la Biblioteca comunale, la Fontana della Ninfa e il Teatro Selinus.

Workshop su bioplastiche, teatro e agricoltura sostenibile

Le giornate si sono arricchite con laboratori tematici:

Bioplastiche e microplastiche , a cura della prof.ssa Adriana D’Angelo ;

, a cura della prof.ssa ; Drammaturgia e teatro , con i docenti Silvestro Pisciotta (Italia) e Fatma Kirmizi (Università di Pamukkale, Turchia);

, con i docenti (Italia) e (Università di Pamukkale, Turchia); Attività all’aperto presso il centro scout locale e l’azienda agricola biologica ABES, dedicate all’agricoltura sostenibile e rigenerativa.

Grande entusiasmo anche da parte delle istituzioni locali, con l’accoglienza in Sala Consiliare del Comune di Castelvetrano da parte della vicepresidente Barbara Vivona e dell’assessora Rosalia Ventimiglia.

La cerimonia di chiusura ha ribadito l’impegno dell’istituto e delle scuole partner a costruire una rete europea di scuole attente alla sostenibilità e all’educazione ambientale. Il prossimo appuntamento sarà in Portogallo, ad aprile, per proseguire il cammino comune verso un’educazione sempre più verde e condivisa.



