Marsala: l’Interact Club rinnova il sostegno alla Mensa Fraterna “Giorgio La Pira”

06/11/2025 16:00:00

L’Interact Club Marsala ha effettuato una nuova donazione di generi alimentari alla Mensa Fraterna “Giorgio La Pira”, proseguendo il progetto solidale avviato nei mesi scorsi. L’iniziativa è stata realizzata grazie ai fondi raccolti durante la “Festa di Fine Estate”, organizzata dai soci del club.

Gli alimenti consegnati rispondono alle necessità indicate dalla struttura che gestisce la mensa, impegnata ogni giorno a fornire pasti a un numero crescente di persone in difficoltà. Il supporto della Caritas diocesana resta fondamentale, ma non sufficiente a coprire tutte le esigenze quotidiane.

Si tratta della seconda tranche di aiuti da parte dell’Interact Club, dopo una prima donazione effettuata nelle scorse settimane. È prevista una terza consegna nel periodo natalizio, per garantire continuità al sostegno offerto.

«Siamo contenti di poter contribuire concretamente alla nostra comunità», ha dichiarato il presidente dell’Interact Club Marsala, Federico Canova. Il delegato Rotary per l’Interact, Salvatore Bottone, ha evidenziato l’aspetto educativo dell’iniziativa, che «rappresenta un’occasione di crescita e di cittadinanza attiva per i giovani».

Il responsabile della Mensa Fraterna, Aniello Esposito, ha ringraziato il club per l’attenzione e la puntualità degli aiuti, sottolineando come arrivino “nel momento giusto e con i prodotti davvero necessari”.



