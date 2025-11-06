Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
06/11/2025 16:00:00

Marsala: l’Interact Club rinnova il sostegno alla Mensa Fraterna “Giorgio La Pira”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/marsala-l-interact-club-rinnova-il-sostegno-alla-mensa-fraterna-giorgio-la-pira-450.jpg

L’Interact Club Marsala ha effettuato una nuova donazione di generi alimentari alla Mensa Fraterna “Giorgio La Pira”, proseguendo il progetto solidale avviato nei mesi scorsi. L’iniziativa è stata realizzata grazie ai fondi raccolti durante la “Festa di Fine Estate”, organizzata dai soci del club.

 

Gli alimenti consegnati rispondono alle necessità indicate dalla struttura che gestisce la mensa, impegnata ogni giorno a fornire pasti a un numero crescente di persone in difficoltà. Il supporto della Caritas diocesana resta fondamentale, ma non sufficiente a coprire tutte le esigenze quotidiane.

Si tratta della seconda tranche di aiuti da parte dell’Interact Club, dopo una prima donazione effettuata nelle scorse settimane. È prevista una terza consegna nel periodo natalizio, per garantire continuità al sostegno offerto.

 

«Siamo contenti di poter contribuire concretamente alla nostra comunità», ha dichiarato il presidente dell’Interact Club Marsala, Federico Canova. Il delegato Rotary per l’Interact, Salvatore Bottone, ha evidenziato l’aspetto educativo dell’iniziativa, che «rappresenta un’occasione di crescita e di cittadinanza attiva per i giovani».

Il responsabile della Mensa Fraterna, Aniello Esposito, ha ringraziato il club per l’attenzione e la puntualità degli aiuti, sottolineando come arrivino “nel momento giusto e con i prodotti davvero necessari”.









Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...