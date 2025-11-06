Sezioni
Sport

» Volley
06/11/2025 09:00:00

Volley A2: dopo un match equilibrato il Marsala Volley cede al Tie-Break contro Messina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/volley-a2-dopo-un-match-equilibrato-il-marsala-volley-cede-al-tie-break-contro-messina-450.jpg

E’ stata una sfida vibrante, intensa e combattuta fino all’ultimo pallone quella andata in scena al Palazzetto dello Sport “San Carlo” di Marsala, valida per la 6ª giornata del Campionato di Serie A2 Tigotà Femminile Girone A. La Sigel Seap Marsala Volley si arrende solo al tie-break alla Gruppo Formula 3 Messina, che si impone con il punteggio di 2-3 (19/25, 25/17, 29/27, 21/25, 15/17), al termine di quasi tre ore di gioco ad alta intensità e dal forte sapore di derby siciliano.

Le ragazze di Coach Giangrossi hanno lottato con determinazione e orgoglio, riuscendo a ribaltare una situazione di svantaggio e portandosi avanti nel computo dei set grazie a una buona reazione nel secondo e nel terzo parziale, vinto ai vantaggi con cuore e lucidità. Tuttavia, la maggiore continuità e concentrazione della formazione peloritana ha permesso alle ragazze di  Coach Ferrara di riaprire la contesa e di avere la meglio nel tie-break decisivo, con un finale al cardiopalma (15-17) che ha premiato il gioco corale e l’ottima concentrazione delle ospiti.

Nonostante la sconfitta, la prova delle lilibetane lascia intravedere segnali positivi di crescita, soprattutto nella capacità di reagire alle difficoltà e di mantenere un ritmo competitivo contro una delle squadre più organizzate del girone. Coach Giangrossi e il gruppo azzurro sono già proiettati al prossimo appuntamento, la sfida interna contro le federali del Club Italia, che rappresenta un crocevia fondamentale per ritrovare la strada della vittoria e rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Sarà l’occasione per trasformare la delusione in energia positiva, per tornare a gioire davanti al proprio pubblico e per riscrivere una nuova pagina di riscatto sportivo. Di seguito il tabellino del match e successivamente le interviste post partita:

Tabellino: Sigel Seap Marsala Volley/Gruppo Formula 3 Messina 2-3 (19/25 – 25/17 – 29/27 – 21/25 – 15/17)

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 10 Cecchini 16, Kosonen 18,  Torok 18, Ferraro 2, Vighetto 6, Cicola (L), Varaldo 1, Pozzoni 1, Grippo, Giulì (L2) ne, Tajè ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Gruppo Formula 3 Messina:  Tisma 4, Zojzi 14, Colombo 2, Viscioni 23, Campagnolo 11, Carcaces 22, Ferrara (L), Landucci 6, Rizzieri, Felappi, Rastelli, Oggioni. Allenatore: Flavio Ferrara.
Note - Battuta (punti/err): Marsala 4/15, Messina 5/12 - Muri: Marsala 6, Messina 20 – Ricezione: Marsala 29%, Messina 15% - Attacco: Marsala 34%, Messina 35%.









