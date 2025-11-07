Virginia Spanò presenta “Profumi e graffi” alla Biblioteca Otium di Marsala

Sabato 8 novembre alle 18.30 la Biblioteca Sociale Otium di Marsala ospita un incontro con la scrittrice Virginia Spanò, che presenta il suo primo romanzo giallo “Profumi e graffi”, pubblicato da Giulio Perrone Editore. Marsalese doc, Spanò apre con questo libro una nuova pagina della narrativa siciliana contemporanea, intrecciando mistero, introspezione e paesaggi dell’anima.
L’autrice dialogherà con Vincenzo Figlioli e con il pubblico, raccontando la genesi del romanzo e qualche anticipazione sul futuro della protagonista.
L’incontro è a ingresso libero e fa parte della programmazione culturale di Casa Damiani – Otium.