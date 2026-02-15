Trump e la mafia americana: a Marsala il libro che racconta il potere senza maschere

15/02/2026 06:00:00

C’è un filo che unisce i grattacieli di New York ai cantieri di Atlantic City.

Un filo fatto di cemento, sindacati, casinò, politica e famiglie mafiose.

È quel filo che prova a ricostruire “The Wise Guy”, il libro di Sacha Biazzo che oggi arriva a Marsala per una presentazione (alle 18, presso Finestre sul Mondo, in via Sibilla) che promette di andare ben oltre la cronaca americana.

Non una semplice biografia, ma un’inchiesta narrativa che attraversa un secolo di storia, intrecciando l’ascesa delle Five Families di New York con la costruzione dell’impero Trump. Un racconto che parla di potere, affari e trasformazione culturale della mafia, diventata nel tempo quasi un brand globale.

Il libro: un secolo di intrecci

“The Wise Guy. Donald Trump e la mafia italoamericana” ricostruisce il passaggio dalla mafia delle guerre di strada alla mafia-azienda.

Dalla “Commissione” voluta da Lucky Luciano, che riorganizza Cosa Nostra americana come un sistema manageriale, fino ai decenni in cui edilizia e gioco d’azzardo diventano il terreno naturale d’incontro tra imprenditoria e clan.

New York e Atlantic City sono lo sfondo di una storia che attraversa cantieri, sindacati, il cosiddetto “Concrete Club”, casinò e finanza. E che incrocia la traiettoria del futuro presidente degli Stati Uniti.

Nel libro compaiono documenti giudiziari, rapporti dell’Fbi, testimonianze di ex mafiosi e investigatori. Il quadro che emerge è quello di confini sempre più porosi tra criminalità organizzata, economia e politica.

Dalla mafia di strada alla “mafia 2.0”

Uno degli aspetti più sorprendenti è la trasformazione recente.

Ex boss che diventano influencer, podcaster, testimonial mediatici. Figure che, usciti dalle guerre tra famiglie, rientrano nello spazio pubblico come commentatori e sostenitori politici. Una metamorfosi che racconta quanto la mafia abbia imparato a muoversi nella cultura pop e nella comunicazione contemporanea.

Non più solo omertà e lupara, ma storytelling, consenso, costruzione di immagine.

L’incontro a Marsala

La presentazione di oggi, organizzata dalla redazione di Tp24 grazie all'ospitalità di Finestre sul mondo, porta questa inchiesta nel cuore di una città che conosce bene il peso delle zone grigie.

A dialogare con l’autore Sacha Biazzo saranno la giornalista Carla Falzone e il direttore di Tp24 Giacomo Di Girolamo. Non solo racconto della storia americana, ma confronto aperto su meccanismi che parlano anche all’Italia di oggi: controllo degli appalti, ruolo dei professionisti, normalizzazione culturale del potere opaco.

Perché riguarda anche noi

Il libro mostra come la mafia possa diventare marchio, intrattenimento, prodotto mediatico. Come il crimine organizzato possa intrecciarsi con Wall Street, con i casinò, con le campagne presidenziali.

Ma soprattutto solleva una questione più ampia: quando certi legami vengono raccontati come “normali affari”, cosa resta dello spirito critico?

Per una comunità che vuole capire il presente – dalle elezioni americane alle dinamiche di potere nelle nostre città – ascoltare questa storia insieme è un esercizio di cittadinanza.



