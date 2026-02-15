Marsala, tra lirica e Jazz: ecco come sarà la XXVI Stagione Concertistica

15/02/2026 10:00:00

È stata presentata nella sala conferenze del Comune di Marsala la XXVI Stagione Concertistica dell’Accademia Ludwig Van Beethoven, con un cartellone che unisce tradizione e novità tra il Teatro Comunale Eliodoro Sollima e il Teatro Impero.

Diciotto appuntamenti complessivi, di cui sedici al Sollima e due eventi speciali all’Impero, più otto incontri gratuiti dedicati a scuole e centri di accoglienza. L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione del Comune di Marsala e con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

Alla presentazione erano presenti il sindaco Massimo Grillo, gli assessori Ignazio Bilardello e Salvatore Agate e il presidente dell’Accademia, il Cav. Giuseppe Lo Cicero, che ha illustrato una stagione «di qualità internazionale, ma con prezzi popolari, per rendere la cultura accessibile a tutti».

La novità: “Jazzando”

La vera novità dell’edizione 2026 è “Jazzando”, rassegna nella rassegna che porterà a Marsala alcuni protagonisti del jazz italiano. Durante la conferenza stampa sono intervenuti in videocollegamento Lino Patruno, Mauro Carpi e Paolo Di Sabatino, insieme a Fabio Lepore dei Mezzotono.

Un percorso che affianca musica da camera, operetta, canto a cappella e swing, ampliando l’offerta culturale in una città che negli ultimi anni ha investito con continuità sulla programmazione musicale.

Gli appuntamenti al Sollima

Si parte domenica 22 febbraio con il debutto di “Jazzando”: sul palco il pianista Paolo Di Sabatino.

Il 29 marzo spazio al repertorio romantico con il pianista ucraino Michael Bulychev Okser.

L’11 aprile recital della chitarrista Ivana Oliva, in un viaggio musicale dal Rinascimento ai contemporanei.

Il 17 maggio la Chamber Orchestra diretta da Salvo Miraglia accompagnerà i solisti Carmen Barone e Francesco La Spada in un programma dedicato alle arie napoletane.

Il jazz tornerà il 18 ottobre con l’Eddy Palermo Brazilian Jazz Trio e la voce di Camilla Noci, mentre il 6 dicembre chiusura con il Mauro Carpi Quartet.

I grandi eventi al Teatro Impero

Due gli appuntamenti speciali al Teatro Impero.

L’11 ottobre protagonista il soprano Susanna Rigacci, interprete legata alle musiche di Ennio Morricone. In programma colonne sonore firmate dallo stesso Morricone e da Nicola Piovani, accanto a brani di George Gershwin e Leonard Bernstein.

Il 22 novembre sarà la volta di Lino Patruno, che riporterà a Marsala il sound tradizionale di New Orleans tra dixieland e swing.

Tutti i concerti avranno inizio alle ore 18.00. La campagna abbonamenti è già partita. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 320.6905330 e 0923.719545 o consultare il sito ufficiale dell’Accademia.

Da ventisei anni la stagione concertistica rappresenta uno dei punti fermi della programmazione culturale marsalese. Anche per il 2026 l’obiettivo è confermato: portare in città artisti di livello internazionale, mantenendo un forte legame con il territorio e con il pubblico locale.



