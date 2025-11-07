Sezioni
Politica

» Elezioni
07/11/2025 13:23:00

Marsala, alcuni politici ed assessori vogliono ancora Sindaco Massimo Grillo

A Marsala, un gruppo di assessori e rappresentanti politici ha ufficializzato la propria intenzione di sostenere la ricandidatura del sindaco Massimo Grillo alle prossime elezioni amministrative del 2026.

In una nota congiunta, Ivan Gerardi, Gaspare Di Girolamo, Giuseppe Lombardo, Salvatore Agate, Ignazio Bilardello, Donatella Ingardia, Cipriano Sciacca e Giacomo Tumbarello sottolineano di avere seguito “con attenzione e rispetto” le interlocuzioni tra i partiti del centrodestra, che “non hanno ad oggi prodotto una proposta unitaria”.

I firmatari ricordano che il sindaco Grillo aveva già annunciato nei mesi scorsi la disponibilità a candidarsi per un secondo mandato e che, in vista della competizione elettorale, sono al lavoro per la formazione di due liste a sostegno del primo cittadino, insieme al Movimento Liberi e al gruppo che fa capo a Cipriano Sciacca, che presenteranno proprie liste.

“È stato avviato un processo di trasformazione urbanistica, sociale e culturale – si legge nella nota – frutto di una visione chiara e di un impegno amministrativo costante, portato avanti con serietà e sobrietà”. Da qui l’appello alle forze del centrodestra “affinché si possa sposare questo progetto amministrativo evitando frammentazioni”.

Il gruppo annuncia infine la convocazione di un incontro con i rappresentanti delle forze politiche interessate per discutere gli aspetti programmatici e definire un metodo condiviso "che consenta di costruire una coalizione unita, affiatata, autorevole e credibile".









