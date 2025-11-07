Sezioni
Politica
07/11/2025 02:00:00

De Luca (M5S): “Nadefr, la solita accozzaglia di dati a caso"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/de-luca-m5s-nadefr-la-solita-accozzaglia-di-dati-a-caso-450.jpg

 “La solita accozzaglia di dati sparati a caso che descrive una Sicilia in pieno boom economico quando invece è con l'acqua alla gola. Tra poco leggeremo che il Pil siciliano ha superato quello degli Stati Uniti. Questo testo è un racconto di fantascienza che esiste solo nei documenti del governo”.
 

È il duro commento del capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Ars, Antonio De Luca, alla Nadefr, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale.

“Voglio capire – aggiunge De Luca – con quale coraggio e con quale faccia il governo verrà in Aula a difendere provvedimenti che, anche alla luce delle inchieste della magistratura, non sappiamo se rispondano a interessi collettivi o a fini clientelari”.

 

Il deputato pentastellato attacca poi direttamente il presidente Schifani: “Vorrei pure sapere, al di là dei numeri farlocchi, come Schifani intenda andare avanti con le inchieste che interessano il governo e la maggioranza che lo sostiene. Venga in Aula a dircelo e a rispondere sui disastri della sanità, cosa che chiediamo da oltre un anno. La smetta di scappare e si assuma le proprie responsabilità davanti al Parlamento e ai cittadini siciliani”.



