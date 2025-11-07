Sezioni
Riaprono le sale operatorie dell'ospedale di Marsala

Torna alla piena operatività il complesso operatorio del presidio ospedaliero Paolo Borsellino di Marsala. La Direzione sanitaria aziendale ha comunicato infatti la riapertura delle sale operatorie dopo che gli interventi di manutenzione straordinaria, ritenuti urgenti e indispensabili per garantire i più elevati standard di sicurezza e qualità assistenziale, sono stati completati con successo e nel rispetto dei tempi previsti.
 

Per assicurare la continuità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e per mantenere l'impegno nella riduzione delle liste d'attesa, l'attività di piccola chirurgia è stata nei giorni scorsi temporaneamente delocalizzata durante l'esecuzione dei lavori. L'intera operazione è stata coordinata e gestita dalla Direzione medica di presidio di Marsala e dal responsabile del Coordinamento delle sale operatorie aziendali. La continuità assistenziale è stata garantita grazie alla collaborazione e sinergia con le direzioni e il personale dei presidi ospedalieri dell’ASP di Trapani-Salemi, Castelvetrano e Mazara del Vallo. Questa positiva esperienza ha ribadito l'efficacia e la funzionalità della rete ospedaliera aziendale.
 

La Direzione sanitaria desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale sanitario del presidio di Marsala per l'elevato profilo professionale dimostrato e la dedizione profusa, fattori determinanti e cruciali per la gestione della fase di transizione e per il tempestivo ripristino della piena funzionalità operativa e all’utenza per la comprensione, a cui però riconsegniamo una struttura ancor più performante.


 



