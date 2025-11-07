Sezioni
Scuola
07/11/2025 10:00:00

Trapani, gli studenti protagonisti al Cine Teatro Ariston per dire “Stop alle dipendenze!”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-11-2025/trapani-gli-studenti-protagonisti-al-cine-teatro-ariston-per-dire-stop-alle-dipendenze-450.png

Mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 9.30 al Cine Teatro Ariston di Trapani, si terrà la manifestazione provinciale del progetto @Lab_School – Azioni di contrasto e prevenzione delle dipendenze, promossa dalla Rete “Salus – Scuole SHE Sicilia” e finanziata dall’Assessorato regionale all’Istruzione tramite l’USR Sicilia.

 

L’iniziativa, rivolta alle delegazioni di studentesse e studenti delle scuole della provincia di Trapani, punta a sensibilizzare i giovani sui rischi legati alle dipendenze e a promuovere percorsi di educazione alla libertà, al benessere e alla consapevolezza.

Dopo i saluti istituzionali delle autorità, la mattinata prevede la proiezione di un video realizzato dagli studenti del Liceo del Made in Italy dell’Istituto “I. e V. Florio” di Erice, seguito da “300 grammi”, una suggestiva performance di pittura sonora curata da Igor Scalisi Palminteri e Angelo Sicurella, intitolata “Stop alle dipendenze! Il coraggio della libertà”.

A seguire gli interventi dei relatori:

  • le azioni di prevenzione e contrasto allo spaccio e all’uso del crack da parte della Polizia di Stato;
  • Marzia Lombardo, del centro di recupero Saman, sul ruolo delle comunità terapeutiche e di accoglienza;
  • Daniela Virgilio, pedagogista, con una riflessione su “La scuola che cresce: il ruolo educativo nella promozione del benessere”.

In chiusura, alle 12.30, la proiezione dei lavori realizzati dalle scuole per il contest provinciale e la premiazione delle scuole vincitrici.

L’evento, organizzato dalla Scuola polo provinciale Rete SHE – Salus, diretta dalla prof.ssa Giuseppa Mandina, rappresenta un importante momento di confronto e di partecipazione per le scuole trapanesi impegnate nella prevenzione delle dipendenze e nella promozione della salute.









