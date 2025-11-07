Trapani, gli studenti protagonisti al Cine Teatro Ariston per dire “Stop alle dipendenze!”

Mercoledì 12 novembre 2025, alle ore 9.30 al Cine Teatro Ariston di Trapani, si terrà la manifestazione provinciale del progetto @Lab_School – Azioni di contrasto e prevenzione delle dipendenze, promossa dalla Rete “Salus – Scuole SHE Sicilia” e finanziata dall’Assessorato regionale all’Istruzione tramite l’USR Sicilia.
L’iniziativa, rivolta alle delegazioni di studentesse e studenti delle scuole della provincia di Trapani, punta a sensibilizzare i giovani sui rischi legati alle dipendenze e a promuovere percorsi di educazione alla libertà, al benessere e alla consapevolezza.
Dopo i saluti istituzionali delle autorità, la mattinata prevede la proiezione di un video realizzato dagli studenti del Liceo del Made in Italy dell’Istituto “I. e V. Florio” di Erice, seguito da “300 grammi”, una suggestiva performance di pittura sonora curata da Igor Scalisi Palminteri e Angelo Sicurella, intitolata “Stop alle dipendenze! Il coraggio della libertà”.
A seguire gli interventi dei relatori:
- le azioni di prevenzione e contrasto allo spaccio e all’uso del crack da parte della Polizia di Stato;
- Marzia Lombardo, del centro di recupero Saman, sul ruolo delle comunità terapeutiche e di accoglienza;
- Daniela Virgilio, pedagogista, con una riflessione su “La scuola che cresce: il ruolo educativo nella promozione del benessere”.
In chiusura, alle 12.30, la proiezione dei lavori realizzati dalle scuole per il contest provinciale e la premiazione delle scuole vincitrici.
L’evento, organizzato dalla Scuola polo provinciale Rete SHE – Salus, diretta dalla prof.ssa Giuseppa Mandina, rappresenta un importante momento di confronto e di partecipazione per le scuole trapanesi impegnate nella prevenzione delle dipendenze e nella promozione della salute.