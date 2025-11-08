Sezioni
×
Cronaca

Sanità
08/11/2025 00:32:00

Approda a Mazara il Camper della Prevenzione "Screening in piazza"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/approda-a-mazara-il-camper-della-prevenzione-screening-in-piazza-450.jpg

Sabato 8 novembre e domenica 9 novembre approda a Mazara del Vallo l'iniziativa provinciale di prevenzione del tumore del colon retto che l'Asp di Trapani dedica alla popolazione nella fascia d'età 50/69 anni. Nella piazza della Repubblica, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 un camper dell’Azienda sanitaria, con personale infermieristico, consegnerà a chi vorrà, e rientra nella fascia di età indicata, il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci, che sarà riconsegnato in una delle farmacie della provincia. Sono presenti più farmacie per ogni comune, aderenti al programma. Il test è semplice e gratuito e gli infermieri forniranno tutte le indicazioni necessarie a chi aderirà su base volontaria, e daranno anche informazioni nell’ambito della prevenzione, sui fattori di rischio e sui corretti stili di vita. Sono stati calendarizzati tutti i comuni del territorio provinciale, grazie anche ai Sindaci che hanno fornito supporto all’iniziativa.

 

La neoplasia del colon retto - come spiega l'Asp di Trapani in una nota - è la seconda causa di morte oncologica sia per gli uomini che per le donne in Italia. I programmi di screening sono quindi fondamentali per una diagnosi precoce e il test, dopo i 50 anni, va eseguito almeno ogni due anni.

 

Inoltre l’Asp proprio per sensibilizzare ancor di più la popolazione sull’importanza della prevenzione ha organizzato per questo mese la distribuzione a tutti i medici di medicina generale, ossia ai medici di famiglia, che sono circa 300 per la nostra Azienda, 20 kit ciascuno, in modo che chi non potrà recarsi in piazza a ritirarlo potrà farlo presso lo studio del proprio medico di famiglia e riconsegnarlo alla farmacia aderente.

 

Elenco farmacie convenzionate della provincia dove riconsegnare il kit 

Per maggiori informazioni consultare il portale dell'Asp di Trapani ​


 



