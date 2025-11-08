Sezioni
Sport

Vela
08/11/2025 07:00:00

Gran Regata delle Egadi: oggi e domenica il Trofeo AMP “Isole Egadi”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-11-2025/gran-regata-delle-egadi-oggi-e-domenica-il-trofeo-amp-isole-egadi-450.jpg

Si terrà oggi, sabato 8 e domani, domenica 9 novembre, la prima edizione della “Gran Regata delle Egadi – Trofeo AMP Isole Egadi”, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani con il patrocinio del Comune di Favignana e dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi”.

 

La manifestazione prevede tre categorie di gara – Crociera-Regata, Gran Regata e Vele Bianche – con numero chiuso a 20 imbarcazioni, in base alla disponibilità di ormeggio nel porto di Marettimo, dove i velisti faranno tappa per la notte. La partenza è fissata da Trapani, con rotta verso Favignana e successivo attraversamento del cancello di regata nei pressi di Marettimo; il giorno successivo la flotta farà ritorno verso Trapani, doppiando Capo Grosso di Levanzo e con arrivo previsto in prossimità dello Scoglio Palumbo.

«L’organizzazione di questa regata con il patrocinio dell’AMP e del Comune di Favignana – spiega Piero Culcasi, presidente della LNI Trapani – rappresenta per noi un impegno concreto nel promuovere una fruizione consapevole del mare. Insieme al piacere della navigazione vogliamo diffondere una vera coscienza del rispetto dell’ambiente marino e delle aree protette».

 

Soddisfazione anche dal sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto: «È importante accogliere una regata che ormai è patrimonio delle Egadi, e di Marettimo in particolare. Un evento sportivo ma anche turistico e sociale, che valorizza il nostro patrimonio naturale e culturale».









