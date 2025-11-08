Sezioni
Sport

» Volley
08/11/2025 09:00:00

Volley A2: Club Italia sarà la sfida domenicale per la Sigel Seap Marsala Volley

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/volley-a2-club-italia-sara-la-sfida-domenicale-per-la-sigel-seap-marsala-volley-450.jpg

Seconda sfida casalinga consecutiva per la Sigel Seap Marsala Volley che si appresta ad affrontare domenica prossima alle ore 15:30, per la settima giornata del Campionato serie A2 Tigotà, la giovane e promettente formazione del Club Italia. Il roster lilibetano guidato da Coach Lino Giangrossi, dopo la sconfitta interna al tie-break contro Gruppo Formula 3 Messina, che un solo punto ha portato in classifica, ha intenzione tra le mura amiche di riprendere il miglior passo possibile cosciente che la formazione delle federali di Coach Juan Cichello, già abituata da sei turni a giocare l'intero torneo in trasferta, venderà cara la pelle all'interno del Palazzetto dello Sport San Carlo di Marsala. Ci si aspetta una bella sfida come ci sta abituando dall'inizio stagione questo stupendo Campionato serie A2 Tigotà dato che per l’occasione Coach Lino Giangrossi avrà a disposizione l’intero roster ormai libero da infortuni e pronto ad affrontare le avversarie.

“Domenica giocheremo con una squadra molto giovane ma ben attrezzata, dichiara il libero lilibetano Luna Cicola. È una squadra molto fisica, ma anche tecnica saranno sicuramente cariche per affrontare la partita al meglio, ma noi lo saremo altrettanto. Tutte eravamo molto amareggiate dopo la sconfitta di mercoledì e abbiamo voglia di rivalsa”. L’appuntamento, al Palazzetto San Carlo di Marsala, è fissato per domenica 9 novembre. Il match a partire dalle ore 15:30 sarà visibile sul canale Youtube “Volleyball World Italia” e verrà diretto dal Sig. Giovanni Ciaccio di Palermo coadiuvato dal Sig. Giovanni Giorgianni di Messina. L’addetto al VideoCeck sarà il Sig. Luca Cardaci di Messina.









