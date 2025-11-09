Sezioni
09/11/2025 17:00:00

Alcamo, il sindaco Surdi sull'emergenza idrica: "Situazione inaccettabile"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-11-2025/1762703189-0-alcamo-il-sindaco-surdi-sull-emergenza-idrica-situazione-inaccettabile.jpg

“Crisi infrastrutturale, condotte colabrodo, assenza di investimenti”. Sono questi, secondo il sindaco di Alcamo Domenico Surdi, i nodi che hanno portato all’attuale emergenza idrica che sta colpendo la città e l’intero comprensorio.

 

Non possiamo accettare passivamente la riduzione della portata della Diga Garcia, che passerà da 400 a 280 litri al secondo – dichiara il primo cittadino –. Si tratta di un taglio consistente che si aggiunge alle riduzioni già applicate nei mesi scorsi. La mancanza di investimenti da parte della Regione, i silenzi del Governo regionale e adesso questa decisione di Siciliacque rappresentano l’ennesimo smacco che i comuni subiscono. A pagarne le conseguenze, come sempre, sono i cittadini, costretti a convivere con ulteriori turnazioni e disagi”.

 

Surdi ricorda di avere già segnalato l’emergenza al Prefetto nei mesi scorsi, denunciando le continue rotture della condotta di Montescuro Ovest, da cui dipende anche il Comune di Alcamo. “La nostra amministrazione – aggiunge – dal 2016 lavora per trovare nuove fonti di approvvigionamento idrico. Le sorgenti di Cannizzaro, Rakali e Chiusa Dammusi ci permettono di disporre di una quantità d’acqua sufficiente a compensare, almeno in parte, i malfunzionamenti del sistema sovracomunale, ma la situazione resta critica”.

 

Il sindaco, in qualità di componente dell’ATI (Assemblea Territoriale Idrica), chiede adesso un incontro urgente con la Presidenza della Regione e l’assessorato competente. “Non possiamo affrontare ogni anno la stessa emergenza con soluzioni tampone – conclude Surdi –. Serve una programmazione seria e interventi strutturali: i cittadini non possono continuare a pagare lo scotto di scelte sbagliate e di una gestione inefficiente del sistema idrico regionale”.









