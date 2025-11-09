Incontro tra il Sindaco Quinci ed il Comandante facenti funzioni dei Carabinieri di Mazara

09/11/2025 09:53:00

Visita istituzionale a Palazzo di Città del neo Comandante facenti funzioni della Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo, tenente Ettore Scognamiglio, chiamato a sostituire il maggiore Giuseppe Tomaselli impegnato fuori sede per alcuni mesi in un corso dell'Arma.

Accompagnato dal Comandante di stazione luogotenente Vincenzo Fontana, il tenente Scognamiglio è stato accolto a Palazzo di Città dal Sindaco Salvatore Quinci. Nel cordiale incontro di saluto il Sindaco ed il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Mazara del Vallo hanno confermato la piena collaborazione istituzionale tra il Comune e l'Arma.

Il tenente Scognamiglio che in passato ha prestato servizio all'11° Reggimento Carabinieri Puglia proviene dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Castelvetrano, di cui è stato Comandante nell'ultimo anno.







