Politica
09/11/2025 15:00:00

Grande Sicilia: nuove nomine e adesioni nel trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-11-2025/grande-sicilia-nuove-nomine-e-adesioni-nel-trapanese-450.jpg

Si rafforza la presenza territoriale di Grande Sicilia, il movimento politico fondato da Gianfranco Micciché, insieme a Roberto Lagalla e Raffaele Lombardo. Nel corso di un incontro a Castelvetrano, il co-coordinatore provinciale di Trapani, Nicola Li Causi, ha presentato le nuove adesioni al movimento, sottolineando l’importanza di un radicamento sempre più capillare nei territori, attraverso figure di comprovata esperienza e rappresentanza.

 

All’appuntamento hanno preso parte numerosi amministratori e rappresentanti istituzionali, tra cui il presidente del Consiglio comunale di Castelvetrano, Mimmo Celia, e il neo presidente dello IACP di Trapani, avv. Enzo Scontrino. L’incontro è stato anche occasione di confronto sulle prossime sfide amministrative nella provincia.

 

Durante la riunione sono stati ufficializzati i nuovi riferimenti territoriali per Grande Sicilia nella provincia di Trapani: Prof. Valerio Martire, docente di matematica presso l’Istituto Alberghiero di Castelvetrano, sarà il referente per la città di Castelvetrano; Giuseppe Roppolo, assessore e consigliere comunale di Salaparuta; Dott.ssa Elisa Marchetti, imprenditrice agricola di Campobello di Mazara, che assumerà anche l’incarico di responsabile provinciale Donne per Trapani.

  • “Una squadra di persone competenti, motivate e radicate nei propri territori – ha dichiarato l’on. Gianfranco Micciché – che con entusiasmo hanno scelto di contribuire alla crescita di Grande Sicilia. Il nostro obiettivo è costruire un movimento politico autenticamente siciliano, capace di occuparsi dei temi veri: sviluppo, diritti civili e dignità dei nostri territori”.

 

Tutte le nomine, espressione del gruppo Micciché all’interno di Grande Sicilia, puntano a rafforzare in maniera sinergica una presenza organizzata e propositiva in tutta l’Isola.









