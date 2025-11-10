10 Novembre: shutdown terminato, bolla AI, terremoto Bbc, Ucraina al buio

10/11/2025 07:10:00

• Lo shutdown più lungo della storia è quasi finito. Nella notte al Senato è stata trovata un’intesa tra democratici e repubblicani fino al 30 gennaio. Ora il testo deve essere approvato dalla Camera e da Trump

• La bolla dell’Ai inizia a cedere. In una settimana il Nasdaq ha perso oltre mille miliardi. A preoccupare sono le valutazioni troppo euforiche e la poca trasparenza

• La Cina ha sospeso il divieto di esportazione negli Usa di gallio, germanio e antimonio, tre metalli rari. Così Xi vuole dimostrare a Trump che non può fare a meno di Pechino

• Trump ha promesso un dividendo di duemila dollari a ogni americano, «ricchi esclusi», che verranno pagati con i ricavi dei dazi

• Obesi e diabetici non potranno più chiedere visti a lungo termine negli Usa a meno che non siano abbastanza ricchi da pagarsi le cure per tutta la vita

• Romano Prodi ha rilanciato la vecchia idea (la ebbe già Meloni nel 2019) di riportare in Italia l’oro custodito nel caveau di Fort Knox, che costituisce oltre il 40 per cento delle nostre riserve

• Il dg della Bbc Tim Davie e la ceo Deborah Turness si sono dimessi dopo aver mandato in onda un discorso di Trump manipolato

• A seguito di un pesante attacco russo molte città dell’Ucraina sono rimaste al buio e al freddo. Intanto Lavrov s’è detto pronto a incontrare Rubio

• Yifat Tomer Yerushalmi, procuratrice generale ai domiciliari per aver rivelato gli abusi su un detenuto palestinese, ha tentato il suicidio

• Giancarlo Giorgetti risponde alle critiche sulla manovra: «Uno che guadagna duemila euro al mese non è ricco»



• A Firenze due uomini hanno violentato una turista di 35 anni per strada

• In provincia di Latina un uomo ha minacciato madre e sorella con una scacciacani. In provincia di Napoli un uomo ha aggredito la ex con un tubo di acciaio. A Milano un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato alla schiena

• Tommaso Cerno, omosessuale dichiarato, ha raccontato al Corriere di essere stato stuprato da un prete quando aveva 11 anni

• Dal prossimo marzo i Pos dovranno essere collegati ai registratori di cassa, pena una multa da 100 a mille euro

• Alcaraz ha aperto le Atp Finals battendo De Minaur per 7-6, 6-2. Bene anche Zverev. Vittoria per Bolelli-Vavassori nel doppio. Oggi scendono in campo Musetti (alle 14) e Sinner (alle 20.30)

• Nel nuovo Monopoli ci sono carte di credito, app, razzi di Space X e tante azioni. Oltre al contante spariscono Parco della Vittoria e Viale dei Giardini

• Leone XIV ha convocato il suo primo concistoro straordinario. Sabato ha incontrato le vittime degli abusi dei preti

• Pedro Sánchez è pronto a ricandidarsi alle elezioni del 2027. È convinto che il suo governo terminerà la legislatura

• In Spagna due genitori rom hanno venduto la loro figlia di 14 anni per cinque mila euro e cinque bottiglie di whisky

• Il super tifone Fung-wong ha investito le Filippine con raffiche di vento fino a 230 chilometri orari. I morti sono due, gli evacuati un milione e i voli cancellati trecento

• In Campania Roberto Fico, candidato del campo largo, è in testa con il 53 per cento. Edmondo Cirielli si ferma al 42,5

• Alla buvette della Regione Campania i consiglieri che dovessero rimanere intossicati dal cibo sono assicurati con un premio massimo di tre milioni. E a Montecitorio arrivano i gelati artigianali

• Il cantautore Angelo Branduardi, 73 anni, si è sentito male e ha rinviato il concerto di ieri sera

• Francis Kaufmann, l’omicida di Villa Pamphilij, ha aggredito gli agenti in carcere perché non voleva rientrare in cella dopo l’ora d’aria

• A Torino un ragazzino ha puntato una pistola finta in faccia al suo professore

• Condannata a due anni e quattro mesi la giustiziera dei tradimenti virtuali, che adescava gli uomini per poi girare le chat dei tradimenti alle loro compagne

• Ieri l’Inter ha riconquistato la vetta della classifica in coabitazione con la Roma. Bologna e Sassuolo hanno vinto. Genoa e Fiorentina hanno pareggiato

• Marco Bezzecchi ha vinto il Gp del Portogallo. Bagnaia è caduto quando era quarto

• Lando Norris ha vinto il Gp del Brasile davanti a un grande Kimi Antonelli. Male le Ferrari di Leclerc e Hamilton, che si sono ritirate

• Sono morti il direttore d’orchesta Beppe Vessicchio (69 anni), il chirurgo statunitense Robert Hawes Bartlett (86), che inventò l’Ecmo, l’ex corrispondente di guerra francese Jean-Claude Guillebaud (81), il filosofo Paolo Virno (73)



Titoli

Corriere della Sera: Manovra, affondo Giorgetti

la Repubblica: Giorgetti / e la manovra / «Massacrati»

La Stampa: Giustizia, il vantaggio dei Sì

Il Sole 24 Ore: Bonus mamme, corsa per 870mila

Il Messaggero: Sanità, arrivano le assunzioni

Il Giornale: Così la sinistra aiutava i “ricchi”

Leggo: Scontro aperto sulla manovra

Qn: Manovra, Giorgetti fa muro / «Aiutiamo il ceto medio»

Il Fatto: «Nordio era contro le carriere / divise: ha tradito la sua storia»

Libero: Chi paga veramente le tasse

La Verità: Clandestini fuori controllo

Il Mattino: Questi fantasmi

il Quotidiano del Sud: Ordinaria emergenza

Domani: Manovra, vietato criticare la destra / Giorgetti attacca Bankitalia e Istat



