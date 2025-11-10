Marsala, controlli straordinari della Polizia: 400 persone identificate, 300 multe

10/11/2025 12:22:00

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio da parte della Polizia di Stato di Marsala, nell’ambito del piano predisposto dal Questore di Trapani e deciso a seguito delle determinazioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (COSP).

Durante la scorsa settimana, gli agenti hanno intensificato le attività di prevenzione e vigilanza, soprattutto nei pressi dei luoghi di aggregazione giovanile, nel centro storico e in alcune contrade periferiche.

I servizi sono stati svolti con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”.

I risultati

Nel corso delle operazioni:

sono stati istituiti 15 posti di controllo ,

, 245 persone sono state identificate (57 con precedenti di polizia e 11 extracomunitari),

sono state identificate (57 con precedenti di polizia e 11 extracomunitari), 130 veicoli sottoposti a verifica,

sottoposti a verifica, 19 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada,

elevate per violazioni al Codice della Strada, 6 sequestri amministrativi effettuati.

Sabato, invece, si è svolto un servizio interforze congiunto che ha visto la partecipazione anche di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale:

150 le persone identificate (44 con precedenti e 8 extracomunitari),

(44 con precedenti e 8 extracomunitari), 87 i veicoli controllati ,

, 11 le infrazioni contestate.

Sono stati inoltre effettuati controlli amministrativi in quattro esercizi pubblici per verificare il rispetto delle ordinanze comunali in materia di sicurezza e orari di chiusura.

Le attività — spiegano dalla Questura — si inseriscono in un più ampio piano di rafforzamento della sicurezza pubblica e della legalità, volto a garantire la serenità dei cittadini e dei turisti presenti nella zona.



