Scontro frontale tra un’auto e un furgone sulla Statale 121: due morti e un ferito grave
La Statale 121 “Palermo-Agrigento” è stata teatro di un terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, all’altezza del territorio di Vicari. Nello scontro, che ha coinvolto un furgone Iveco Daily e una Peugeot station wagon, hanno perso la vita due persone, mentre una terza è rimasta gravemente ferita.
L’impatto è stato frontale e violentissimo. I conducenti dei due mezzi sono morti sul colpo, mentre un passeggero — rimasto incastrato tra le lamiere — è stato soccorso in condizioni disperate dal personale del 118. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso verso un ospedale specializzato.
La Polizia Stradale di Lercara Friddi è impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora tutta da chiarire. Non si esclude che a provocare lo scontro possa essere stato un sorpasso azzardato o un improvviso malore.
La scena che si è presentata ai soccorritori è stata drammatica: i due mezzi ridotti a un cumulo di lamiere e la strada disseminata di detriti. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, il tratto della SS121 è stato temporaneamente chiuso al traffico, con pesanti rallentamenti sulla viabilità.
Le identità delle vittime non sono ancora state rese note, in attesa di informare i familiari.
Un’altra tragedia che riaccende i riflettori sulla sicurezza delle strade siciliane, sempre più spesso teatro di incidenti mortali.
