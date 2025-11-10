Sezioni
La Sigel Seap Marsala Volley vince la sfida della settima giornata contro il Club Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762757253-0-la-sigel-seap-marsala-volley-vince-la-sfida-della-settima-giornata-contro-il-club-italia.jpg

Dopo la maratona del turno precedente, la Sigel Seap Marsala Volley ritrova la vittoria e lo fa davanti al proprio pubblico con una prestazione di carattere e qualità. Nel match valido per la 7ª giornata del Campionato di Serie A2 Tigotà – Girone A, le azzurre superano le federali del Club Italia per 3-1 (25/22, 19/25, 25/17, 28/26), conquistando tre punti preziosi e rilanciandosi in classifica. Al Palazzetto dello Sport “San Carlo” è andata in scena una sfida vivace e combattuta, che ha visto entrambe le squadre affrontarsi a viso aperto, regalando al pubblico uno spettacolo di grande intensità. L’avvio è equilibrato, il primo set sorride a Marsala, abile a capitalizzare le situazioni favorevoli e a mantenere lucidità nei momenti chiave. Il Club Italia reagisce nel secondo, pareggiando i conti grazie a una fase offensiva incisiva e a un servizio più efficace. Dal terzo parziale in avanti, però, la Sigel Seap Marsala Volley cambia passo. Le ragazze di Coach Lino Giangrossi spingono sull’acceleratore, trovando ritmo, continuità e soprattutto una difesa granitica che permette di costruire con pazienza azioni vincenti. Il 25-17 del terzo set è la fotografia di una squadra ritrovata, concentrata e determinata. Il quarto parziale è un’autentica battaglia di nervi e tecnica. Punto a punto fino ai vantaggi, con il pubblico lilibetano in piedi a sostenere le proprie beniamine, le ospiti di Coach Cichello hanno due occasioni per trascinare la gara al tie-break. Ma è Marsala, con freddezza e cuore, a chiudere i conti 28-26, siglando una vittoria che vale oro. 
Tre punti che danno fiducia, confermano la solidità del gruppo e rimettono in moto la corsa in campionato. “È stata una vittoria importante, ottenuta contro una squadra giovane e talentuosa, commenta Coach Giangrossi. Abbiamo saputo gestire i momenti difficili e restare uniti nei finali di set. Questa è la mentalità giusta per continuare a crescere”. Adesso la Sigel Seap Marsala Volley guarda già alla prossima sfida, ancora tra le mura amiche del San Carlo, in programma domenica prossima contro il Volley Roma. Un confronto diretto che vale punti pesanti per la classifica e che rappresenta un banco di prova decisivo per confermare il buon momento e dare continuità ai risultati.

Tabellino: Sigel Seap Marsala Volley/Club Italia 3/1 (25/22, 19/25, 25/17, 28/26)

Sigel Seap Marsala Volley: Caserta 12, Cecchini 19 Kosonen 11,  Torok 16, Ferraro 1, Vighetto 23, Cicola (L), Varaldo 1, Pozzoni 1, Grippo, Giulì (L2), Tajè ne. Allenatore: Lino Giangrossi.

Club Italia:  Caruso 18, Susio 14, Quero 8, Tosini 12, Bovolenta 12, Magnabosco 1, Regoni (L), Spaziano 1, Solovei, Spada ne, Zanella ne. Allenatore: Juan Cichello.
Note - Battuta (punti/err): Marsala 4/6, Club Italia 3/9 - Muri: Marsala 4, Club Italia 5 – Ricezione: Marsala 27%, Club Italia 27% - Attacco: Marsala 42%, Club Italia 42%.

 









