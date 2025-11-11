Marsala Futura propone un "Patto Etico" tra le forze politiche 

11/11/2025 12:37:00

In vista delle prossime elezioni amministrative, il movimento civico Marsala Futura, guidato da Leonardo Curatolo, lancia una proposta destinata a far discutere: la sottoscrizione di un Patto Etico tra tutte le forze politiche cittadine.

L’iniziativa nasce, come spiega Curatolo, “alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno scosso la politica siciliana”, e punta a garantire una competizione elettorale trasparente, corretta e rispettosa.

«Questa competizione comunale è particolarmente esposta a rischi di inquinamento politico e morale – dichiara Curatolo –. Ci sono pressioni, interessi trasversali e tentativi di condizionare il voto che non possiamo ignorare. Marsala deve reagire prima, con un impegno pubblico di tutti. Serve un fronte comune per difendere la città, la trasparenza e la dignità della politica locale».

Il Patto Etico, che verrà inviato nei prossimi giorni ai segretari di partito e ai rappresentanti delle liste civiche, prevede precisi impegni: rispetto della legalità e della trasparenza nei finanziamenti; correttezza nella comunicazione politica e nel confronto pubblico; rispetto reciproco tra i candidati; dichiarazione preventiva dei conflitti di interesse; istituzione di un Tavolo Etico Interpartitico incaricato di vigilare sul rispetto degli impegni assunti.

Con questa proposta, Marsala Futura vuole avviare un confronto aperto e responsabile, per fare della prossima campagna elettorale un banco di prova di moralità pubblica e credibilità politica.



