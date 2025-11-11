Infanzia e dignità, a Trapani il convegno del Kiwanis contro le spose bambine

11/11/2025 11:05:00

A Trapani si parlerà di infanzia, diritti e futuro. Il Kiwanis Club Trapani Saturno organizza giovedì 14 novembre, alle ore 18, nella sala Laurentina di via Generale Giglio, l’incontro “Infanzia e dignità: dal fenomeno delle spose bambine a un futuro di diritti e opportunità per le fanciulle”. Un momento di riflessione aperto alla città per affrontare una delle più gravi violazioni dei diritti umani che ancora oggi coinvolge milioni di minori nel mondo.

Partendo dal dramma delle spose bambine — costrette a matrimoni precoci che negano libertà, istruzione e crescita personale — il convegno intende analizzare le cause culturali e sociali del fenomeno, ma anche indicare percorsi concreti di contrasto e prevenzione. L’obiettivo è costruire un futuro fondato sull’educazione, la consapevolezza e le pari opportunità.

Interverranno Mimma Gaglio, presidente provinciale Unicef Trapani, e Esther Rizzo Licata, scrittrice, saggista e giornalista, da sempre impegnata sui temi della condizione femminile.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno del Kiwanis a livello internazionale per la tutela dei minori e la promozione di una cultura del rispetto e della dignità, ricordando che il diritto all’infanzia non è un privilegio, ma un principio universale da difendere ogni giorno.



