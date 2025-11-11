Sezioni
Cultura

» Sociale
11/11/2025 22:00:00

Marsala Città Cardioprotetta: nuovi operatori formati all'uso del defibrillatore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/marsala-citta-cardioprotetta-nuovi-operatori-formati-all-uso-del-defibrillatore-450.jpg

Prosegue con successo il progetto “Marsala Città Cardioprotetta”, promosso dal Rotary Club Marsala in collaborazione con AVIS, con un nuovo corso dedicato alla formazione di operatori sanitari sull’uso del defibrillatore e sulle manovre di primo soccorso.

L’iniziativa, rivolta a medici e personale sanitario, si inserisce nel più ampio impegno del Rotary Club per diffondere la cultura della prevenzione cardiologica e garantire una maggiore sicurezza sanitaria sul territorio marsalese.

 

Il corso si è svolto presso la struttura di Medica.it, che ha messo a disposizione i propri spazi attrezzati per le attività teoriche e pratiche. A guidare i partecipanti sono stati quattro istruttori altamente qualificati – Riccardo Lembo, Simonetta Alagna, Nino Guercio e Giovanni Ingargiola – che hanno illustrato le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e il corretto utilizzo del defibrillatore semiautomatico.

 

Il Rotary Club Marsala ha espresso un sentito ringraziamento agli istruttori per la loro competenza e professionalità, e a Medica.it per la generosa ospitalità e la collaborazione, elementi fondamentali per la piena riuscita dell’evento.

Il presidente del Club, Antonio Giovanni De Vita, ha sottolineato: “Il progetto Marsala Città Cardioprotetta rappresenta uno degli impegni più significativi del nostro Club. La collaborazione con AVIS e il supporto di Medica.it dimostrano che, quando le realtà del territorio fanno rete, si possono raggiungere risultati concreti nell’interesse della collettività. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con nuove iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte a diverse categorie professionali e ai cittadini.”









https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

