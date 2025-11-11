Marsala: Giovanni Giacalone nuovo presidente dell'associazione Radioamatori

11/11/2025 10:23:00

La Sezione A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani), Ente morale riconosciuto dallo Stato, ha un nuovo presidente. Giovanni Giacalone è stato ufficialmente insediato alla guida dell’associazione nel corso dell’ultima assemblea sociale.

L’elezione, svoltasi in un clima di partecipazione e condivisione, testimonia la vitalità del gruppo dei radioamatori marsalesi. Giacalone, da anni attivo nella comunità e appassionato del mondo delle radiocomunicazioni, ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dai soci e ha annunciato i principali obiettivi per il suo mandato: potenziare le attività di formazione per i nuovi iscritti, promuovere eventi di divulgazione sul territorio e rafforzare i collegamenti con le altre Sezioni A.R.I. della Sicilia.

Durante il suo discorso di insediamento, il neopresidente ha sottolineato l’importanza del ruolo dei radioamatori in ambito sociale e di protezione civile, ribadendo l’impegno della Sezione – in quanto Ente morale – nel garantire disponibilità e competenza in caso di emergenze.

L’A.R.I. di Marsala, realtà storica e punto di riferimento per gli appassionati di radiocomunicazioni, si prepara quindi ad affrontare una nuova fase di attività sotto la guida del nuovo presidente, con l’obiettivo di consolidare la sua presenza sul territorio, attrarre nuove generazioni di radioamatori e diffondere sempre più la cultura radioamatoriale.



