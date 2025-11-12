Un video per raccontare l’olio della Valle del Belice: il progetto di Francesco Elia
Un omaggio alla Sicilia, alla sua terra e alle persone che ogni giorno la fanno vivere. Francesco Elia, originario di Castelvetrano e residente in Inghilterra, ha realizzato un video-documento dedicato all’olio della Valle del Belice, girato tra uliveti e frantoi durante il suo ultimo viaggio in Sicilia.
Il progetto, pubblicato sul suo canale YouTube TortellinoTime, non ha scopi commerciali ma vuole valorizzare la cultura dell’olio e le storie autentiche di chi lo produce. “È un omaggio affettivo alla nostra terra – spiega Elia – e alla bellezza semplice del lavoro e della tradizione che l’accompagnano.”
Il canale TortellinoTime, dedicato alla cucina italiana e siciliana, raccoglie racconti di prodotti, ricette e persone che custodiscono l’anima del Mediterraneo. “Promuovo con sincerità e rispetto – racconta Elia – i valori della nostra cultura gastronomica, cercando di dare spazio alle storie vere dei luoghi e di chi li vive ogni giorno.”
Un piccolo grande racconto di Sicilia, fatto di olio, luce e memoria.
