Sconfitta beffa per la Sicily By Car Alcamo Basket, Matelica vince 56-54 

12/11/2025 08:06:00

La Sicily By Car Alcamo Basket sfiora l’impresa contro la seconda forza del campionato, ma cede nel finale 56-54 alla Halley Thunder Matelica, al termine di una gara non adatta ai deboli di cuore. Le ragazze di coach Ferrara, avanti 30-19 all’intervallo, hanno tenuto il comando fino al quarto periodo, quando - completata la rimonta - la precisione ai liberi di Pilakouta (11 punti e 11 rimbalzi) per Matelica ha deciso la partita a due secondi dalla sirena. Alcamo ha chiuso con il 34% dal campo e il 66% ai liberi, ma ha dominato a rimbalzo (43-38). Migliori realizzatrici Caliendo (10 punti), Schena (8) e Verano (7), con Nikolic solida sotto canestro (10 rimbalzi) e Sarni vicina alla doppia doppia (4 punti e 9 rimbalzi). Da segnalare che la squadra era priva di Lea Hadjin, che ha rescisso il contratto la scorsa settimana, costringendo coach Ferrara a ridisegnare le rotazioni. La Sicily by Car Alcamo Basket tornerà in campo domenica 23 novembre, di nuovo in casa, dopo la sosta della Nazionale, contro Nuova Pallacanestro Treviso.



