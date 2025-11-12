Giubbotto impigliato in un albero: bambino di 2 anni muore soffocato all’asilo nido
Un bambino di due anni è morto in un asilo nido. Secondo le prime ricostruzioni, il giubbotto del piccolo sarebbe rimasto impigliato a una pianta e lo avrebbe fatto morire soffocato.
Appena si è reso conto di quanto era successo il personale scolastico ha chiamato un’ambulanza. Il bambino era ancora vivo ma già molto grave e i soccorritori hanno cercato di rianimarlo per oltre un’ora.
E' accaduto in provincia di Arezzo. I carabinieri si sono recati sul posto per raccogliere le testimonianze e cercare di ricostruire quanto è avvenuto. I militari hanno anche transennato e sequestrato l’area. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo sull’accaduto e l’asilo resterà chiuso almeno fino alla fine di questa settimana.
Il nido è gestito dalla cooperativa Koiné, che in una lettera sottolinea la sua vicinanza alla famiglia: “La nostra vicinanza è motivata dal senso del nostro lavoro e della nostra missione. Accogliamo i bambini quando sono piccolissimi, li aiutiamo a crescere, siamo insieme alle famiglie perché questo si realizzi nel modo migliore. Per questo la tragedia di oggi è anche un nostro dolore”.
