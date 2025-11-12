Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
12/11/2025 21:30:00

Giubbotto impigliato in un albero: bambino di 2 anni muore soffocato all’asilo nido

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762979622-0-giubbotto-impigliato-in-un-albero-bambino-di-2-anni-muore-soffocato-all-asilo-nido.jpg

Un bambino di due anni è morto in un asilo nido. Secondo le prime ricostruzioni, il giubbotto del piccolo sarebbe rimasto impigliato a una pianta e lo avrebbe fatto morire soffocato.

Appena si è reso conto di quanto era successo il personale scolastico ha chiamato un’ambulanza. Il bambino era ancora vivo ma già molto grave e i soccorritori hanno cercato di rianimarlo per oltre un’ora.

E' accaduto in provincia di Arezzo.
I carabinieri si sono recati sul posto per raccogliere le testimonianze e cercare di ricostruire quanto è avvenuto. I militari hanno anche transennato e sequestrato l’area. La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo sull’accaduto e l’asilo resterà chiuso almeno fino alla fine di questa settimana.


Il nido è gestito dalla cooperativa Koiné, che in una lettera sottolinea la sua vicinanza alla famiglia: “La nostra vicinanza è motivata dal senso del nostro lavoro e della nostra missione. Accogliamo i bambini quando sono piccolissimi, li aiutiamo a crescere, siamo insieme alle famiglie perché questo si realizzi nel modo migliore. Per questo la tragedia di oggi è anche un nostro dolore”.

 









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...