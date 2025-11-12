Marsala, anche Stefano Pellegrino scarica Grillo: “Serve un candidato che unisca"

12/11/2025 15:03:00

Anche l’onorevole Stefano Pellegrino prende le distanze dal sindaco uscente Massimo Grillo, ormai sempre più isolato nel centrodestra marsalese. In una dichiarazione alla tv online Telesud, il deputato regionale di Forza Italia ha ribadito la necessità di una candidatura condivisa, bocciando di fatto la ricandidatura dell’attuale primo cittadino.

«Non posso che pensare – afferma Pellegrino – che il nostro candidato debba essere una figura capace di coagulare e rendere coeso tutto il centrodestra. Non si può andare per fazioni o attraverso i movimenti civici».

Il parlamentare trapanese ricorda poi di aver sempre indicato in Salvatore Ombra il nome più adatto: «Ho sempre detto che in questo momento il mio candidato era Ombra. Però, se non si raggiunge un risultato in questi termini, si dovrà decidere diversamente».

Pellegrino rivendica infine il proprio ruolo al tavolo delle trattative: «Ovviamente dovrò sedere anch’io, perché sono il deputato più votato della nostra provincia da sempre, da quando iniziai a candidarmi. Ho tutta la legittimità e i titoli per farlo».

Parole che suonano come un’ulteriore chiusura verso Grillo, ormai privo di sponde solide nel campo del centrodestra in vista delle amministrative di Marsala 2026.



