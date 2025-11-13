Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
13/11/2025 16:15:00

Dazi USA del 107% sulla pasta italiana 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/1763046576-0-dazi-usa-del-107-sulla-pasta-italiana.png

Tredici marchi di pasta italiana rischiano di sparire dai supermercati americani a gennaio, quando entreranno in vigore dazi del 107% – i più alti mai imposti da Trump su un singolo prodotto. I dazi derivano da un'accusa di "dumping": secondo il Dipartimento del Commercio, i produttori italiani venderebbero a prezzi troppo bassi per danneggiare i concorrenti americani.


L'indagine è partita dopo denunce di due aziende USA. Due marchi italiani – Pasta Garofalo e La Molisana – sono stati accusati di non aver collaborato fornendo documenti con termini italiani non tradotti. Come punizione, il dazio del 107% è stato esteso a tutte le 13 aziende del settore.
"Un grave errore", secondo Jim Donnelly di Rummo USA, che nega le accuse: "Vendiamo a prezzi più alti che in Italia". Con i nuovi dazi, un pacco da 3,99 dollari dovrebbe costare 7,99 dollari.

I marchi colpiti
Tra le aziende interessate: Barilla, Rummo, Garofalo, La Molisana, De Cecco e altri marchi artigianali. Il Corriere della Sera ha titolato titola: "Trump dichiara guerra alla pasta italiana". L'UE ha bollato i dazi come "chiaramente inaccettabili" e il Governo italiano, che si vanta di avere una posizione privilegiata con l'Amministrazione Trump, ha istituito una task force per contrastarli. Le aziende sperano in una revisione prima di gennaio. 



Agroalimentare | 2025-11-13 16:15:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/1763046576-0-dazi-usa-del-107-sulla-pasta-italiana.png

Dazi USA del 107% sulla pasta italiana 

Tredici marchi di pasta italiana rischiano di sparire dai supermercati americani a gennaio, quando entreranno in vigore dazi del 107% – i più alti mai imposti da Trump su un singolo prodotto. I dazi derivano da un'accusa di...







Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...