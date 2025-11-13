Sezioni
Cronaca

Ambiente
13/11/2025 09:27:00

Marsala, il ricercatore Giovanni Licari alla COP30 di Belem

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/marsala-il-ricercatore-giovanni-licari-alla-cop30-di-belem-450.jpg

Una buona notizia per Marsala arriva dal Brasile. Il tecnico e studioso Giovanni Licari, cultore delle scienze ambientali e del verde urbano, è stato selezionato dal MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e dal comitato scientifico della UNFCCC per partecipare alla Conferenza mondiale sul clima COP30 di Belem, in programma il 15 novembre 2025.

Licari, originario di Marsala, interverrà con una relazione dal titolo “Il paradigma della conoscenza nel divenire del rapporto tra uomo e albero”, presentando le sue teorie sullo sviluppo sostenibile e sulla classifica biometrica intelligibile delle specie arboree, un metodo tecnico e concettuale per valutare e valorizzare le risorse verdi in termini ecosistemici, economici e sociali.

“Il mio obiettivo – spiega Licari – è fornire uno strumento per scegliere e gestire le alberature in modo razionale e sostenibile, riducendo i costi e migliorando i benefici ambientali. È necessario creare una banca dati biometrica delle specie arboree, utile a tutti gli operatori che si occupano di sostenibilità climatica”.

Licari, che per anni ha lavorato come giardiniere e tecnico ambientale per il Comune di Milano e l’Arpa Sicilia, ha condotto ricerche nei più importanti giardini storici dell’isola, da Villa Malfitano al Giardino di Mozia, dal Parco della Cittadella ai Giardini filosofici di Santa Ninfa.

Il suo progetto “Una mano per l’ambiente”, già riconosciuto dal CNR e da varie università, è stato incluso tra le esperienze innovative italiane nella gestione del verde urbano.

La sua relazione sarà trasmessa in diretta dal Padiglione Italia della COP30 di Belem, dalle 17:30 alle 19:00 (ora locale), ovvero dalle 20:30 alle 22:00 in Italia, al link:









