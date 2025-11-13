Anna Vinci a Marsala con la personale “Percorso emozionale nel tempo”

13/11/2025 10:08:00

La Chiesa di Sant’Antonio Abate, in via XI Maggio a Marsala, ospita dal 13 al 18 novembre la nuova mostra personale di Anna Vinci.

L’esposizione, dal titolo “Percorso emozionale nel tempo”, riunisce opere che attraversano le diverse fasi della sua ricerca artistica, mettendo in dialogo tecnica, colore e memoria visiva.

La mostra sarà aperta ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, offrendo al pubblico la possibilità di avvicinarsi alle più recenti sperimentazioni dell’artista. Il lavoro di Vinci è frutto di un lungo percorso che parte da radici impressioniste, si innesta nella neo-figurazione e negli ultimi anni si amplia grazie all’utilizzo della tecnica digitale. Elementi che convivono senza perdere l’impronta originaria: una pittura attraversata da aria e luce, profondamente legata alla Sicilia. Nata a Marsala nel 1956, Anna Vinci ha esordito a Milano negli anni Settanta, entrando nel circuito del Gruppo Artistico Culturale e ottenendo l’attenzione della critica. Tornata in Sicilia, ha proseguito la sua attività espositiva tra Trapani, Marsala e Roma, fondando anche l’associazione artistica Arte21. La sua produzione recente mette al centro sovrapposizioni di immagini, cromie strutturate e una narrazione interiore che emerge con maturità tecnica.

“Percorso emozionale nel tempo” si presenta così come un viaggio nella sensibilità dell’artista, un racconto visivo che intreccia esperienze, memorie e nuove modalità espressive.



