Mazara celebra la Giornata Mondiale del Diabete con screening gratuiti per la prevenzione

13/11/2025 11:30:00

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete del 14 novembre, il Comune di Mazara del Vallo promuove una serie di iniziative dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla patologia.

Gli eventi, patrocinati dal Comune, si svolgeranno dal 14 al 16 novembre grazie alla collaborazione tra Rotary Club Mazara del Vallo, Asp di Trapani, Avo e Associazione Diabetici Mazara insieme al Lyons Club Mazara.

Venerdì 14 novembre, presso il Poliambulatorio di via Livorno 13, dalle 9 alle 12.30 sarà possibile effettuare screening diabetologici gratuiti e ricevere informazioni sulla malattia. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30, sarà attivo un punto informativo al Collegio dei Gesuiti, dove alle 18 si terrà anche un convegno su “Biotecnologie applicate al diabete di tipo 1” con la partecipazione di esperti e autorità sanitarie.

Sabato 15 e domenica 16 novembre, l’Associazione Diabetici Mazara e il Lyons Club allestiranno un presidio sanitario presso l’Oratorio di San Giuseppe, dove i cittadini potranno sottoporsi a controlli diabetologici, nutrizionistici e podologici gratuiti dalle 17 alle 19.30.

In segno di adesione alla ricorrenza, la sera del 14 novembre l’Arco Normanno sarà illuminato di blu, il colore simbolo della lotta contro il diabete, per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione.

*****

Entro il 30 novembre le richieste per le concessioni di suolo pubblico “dehors”

Il Comune di Mazara del Vallo ha avviato la ricognizione e il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per i dehors riferite all’anno 2026.

Le ditte già titolari di concessione per il 2025 dovranno presentare istanza di rinnovo tramite il portale nazionale “impresainungiorno” entro il 30 novembre 2025. La domanda è necessaria per determinare l’importo del canone unico patrimoniale (CUP), il cui pagamento è condizione per il rilascio del titolo abilitativo.

Il mancato invio dell’istanza nei termini comporterà la decadenza del diritto di occupazione e possibili sanzioni in caso di utilizzo non autorizzato del suolo pubblico.

Le richieste, corredate da planimetria quotata, relazione tecnica e documentazione fotografica, dovranno riguardare esclusivamente il rinnovo e non modifiche delle concessioni esistenti.

L’avviso, firmato dal sindaco Salvatore Quinci e dall’architetto Antonia Russo, è pubblicato sul portale istituzionale del Comune.



