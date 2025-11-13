La politica rompe il silenzio: da Bica e Toscano, solidarietà ai giornalisti trapanesi

13/11/2025 20:54:00

Dopo una lunga escalation fatta di insulti, minacce, querele temerarie e delegittimazioni pubbliche, anche la politica inizia a battere un colpo. A seguito del duro comunicato di Assostampa Sicilia e dell’intervento dell’Ordine dei Giornalisti, arrivano ora le prime prese di posizione da parte di amministratori e rappresentanti istituzionali, che difendono il ruolo della stampa libera e condannano il clima tossico che si è venuto a creare in provincia di Trapani.

Dalle invettive social di Valerio Antonini fino al manifesto politico del suo movimento "Futuro", che propone la “rieducazione” dei giornalisti locali, il clima attorno alla stampa si è fatto pesante, con un linguaggio sempre più ostile e una tensione evidente. È in questo contesto che arrivano, finalmente, le parole nette del deputato regionale Giuseppe Bica e della sindaca di Erice Daniela Toscano.

Giuseppe Bica (FdI): “Libertà di stampa da difendere con fermezza”

Ad aprire il fronte della solidarietà è il deputato regionale di Fratelli d’Italia Giuseppe Bica, che afferma:

“Esprimo la mia piena solidarietà ai giornalisti trapanesi che quotidianamente svolgono con professionalità e dedizione il loro lavoro. Gli attacchi mediatici, le invettive e il clima pesante che si è venuto a creare minano non solo la dignità professionale dei giornalisti, ma anche quel ruolo fondamentale che il giornalismo svolge per la democrazia e per la formazione di un'opinione pubblica consapevole.”

Bica ricorda come la libertà di stampa sia un pilastro costituzionale, che va difeso con forza. E sottolinea l’importanza del ruolo svolto dagli organismi di categoria:

“L'Assostampa di Trapani e l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia rappresentano baluardi essenziali per la tutela della categoria e per la difesa del lavoro e della deontologia professionale. Il loro ruolo di rappresentanza e vigilanza è fondamentale per garantire che i giornalisti possano operare in un clima di serenità e nel rispetto delle regole che disciplinano la professione. Ai giornalisti trapanesi va la mia vicinanza e il sostegno istituzionale.”

Daniela Toscano (sindaca di Erice): “Offendere i giornalisti significa colpire il diritto dei cittadini a essere informati”

Poco dopo arriva anche la voce della sindaca di Erice, Daniela Toscano, che si unisce alle riflessioni di Bica e rilancia:

“La libertà di stampa rappresenta uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia, ed è soprattutto una conquista civile che ogni giorno va difesa e alimentata con rispetto e responsabilità. Senza un’informazione libera, indipendente e responsabile non può esserci piena partecipazione civica né autentica consapevolezza collettiva.”

Toscano esprime la sua “piena solidarietà ai giornalisti trapanesi”, ricordando l’articolo 21 della Costituzione e sottolineando che il diritto di critica non può mai diventare aggressione personale o delegittimazione della professione:

“Negli ultimi tempi, purtroppo, abbiamo assistito all’uso di toni e parole inaccettabili nei confronti di chi fa informazione nel nostro territorio. Offendere o denigrare i giornalisti significa colpire non solo quei lavoratori (che sono anche persone in carne, ossa e sentimenti, ricordo), ma anche il diritto dei cittadini, di voi cittadini, ad essere informati.”

E ancora:

“Il giornalismo, specie nelle realtà locali, è un presidio di verità, legalità e libertà. Per questo è importante riconoscere e sostenere il ruolo fondamentale dei nostri giornalisti, così come dell’Assostampa di Trapani e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, che da sempre difendono la categoria e garantiscono il rispetto e il diritto di ciascun operatore dell'informazione a lavorare con serenità.”

Una solidarietà trasversale, e un segnale politico

Le parole di Bica e Toscano sono significative perché mostrano una consapevolezza trasversale: la libertà di stampa non è una bandiera di parte, ma un bene comune da tutelare sempre. In un momento in cui a Trapani il dibattito pubblico è polarizzato e spesso manipolato, prendere posizione in difesa dei giornalisti significa difendere non solo una categoria, ma un principio costituzionale.

Tp24, come sempre, continuerà a fare il proprio lavoro: raccontare i fatti, senza paure, con la schiena dritta. E con la consapevolezza che la solidarietà è importante. Ma la vigilanza lo è ancora di più.



