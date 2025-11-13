Qundicenne fermato alla guida di un'auto, ha in casa droga e due pistole

13/11/2025 09:01:00

Una notte movimentata nel quartiere Zisa di Palermo ha portato alla denuncia di un ragazzo di appena 15 anni, trovato in possesso di droga e armi. Tutto è partito da uno scooter acceso e abbandonato davanti a un portone: un dettaglio che ha insospettito una pattuglia della Polizia.

Gli agenti hanno deciso di appostarsi. Poco dopo, un 25enne è uscito dal palazzo e, alla vista della volante, ha tentato la fuga. Raggiunto e bloccato, ha confessato di aver comprato una dose di cocaina proprio in quell’edificio.

Da lì la perquisizione: nell’abitazione del quindicenne — già noto alle forze dell’ordine — sono stati trovati un panetto di hashish da 80 grammi, due dosi di cocaina e oltre 500 euro in contanti. Ma anche due pistole a salve, repliche di un revolver e di una Beretta, che saranno analizzate dalla Scientifica per verificare eventuali modifiche.

Il giovane, denunciato per detenzione ai fini di spaccio, era stato fermato solo la sera precedente mentre guidava un’auto senza patente in zona viale Strasburgo. Un quadro inquietante per un adolescente che sembra già muoversi con dinamiche da “baby boss”.



