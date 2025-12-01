Sezioni
Cronaca

Trovato con 42 grammi di cocaina in casa: arrestato spacciatore a Partanna

I Carabinieri di Partanna hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione rientra nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio condotte sul territorio. 

 

A seguito di specifiche informazioni raccolte, i militari hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo e sequestrando: circa 42 grammi di cocaina, parte della quale già suddivisa in dosi; due bilancini di precisione; materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

 

Dopo l’arresto, il 37enne è stato condotto dinanzi all’autorità giudiziaria. All’esito dell’udienza di convalida, nei suoi confronti sono stati disposti l’obbligo di dimora e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.



