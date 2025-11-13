Trapani, smantellata piazza di spaccio a Cappuccinelli. Trovata anche una pistola

13/11/2025 08:42:00

Un vero e proprio fortino dello spaccio nel rione popolare “Cappuccinelli”, trasformato in base logistica per il traffico di droga e deposito di armi. È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Trapani durante un’operazione di controllo straordinario del territorio che ha portato all’arresto di due uomini, di 37 e 31 anni, e al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e di un’arma clandestina.

L’intervento è scattato nelle prime ore del mattino in via del Cipresso, con il supporto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e di diverse pattuglie dell’Arma che hanno cinturato le palazzine coinvolte per impedire fughe o dispersioni di prove. L’accesso agli appartamenti è stato possibile grazie ai Vigili del Fuoco, che hanno rimosso una grata metallica installata a protezione di una porta blindata.

La scoperta del deposito sul terrazzo

La perquisizione ha riguardato sia gli appartamenti sia le aree comuni condominiali. È proprio durante l’ispezione del terrazzo dello stabile che i Carabinieri hanno individuato un vano tecnico chiuso da una grata in ferro, all’interno del quale erano nascosti:

oltre 1 chilo di cocaina ,

, circa 50 grammi di crack ,

, una pistola con matricola abrasa e silenziatore ,

, sette munizioni calibro 9 ,

, denaro contante ,

, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Secondo gli investigatori, il materiale sarebbe riconducibile a tre soggetti locali e a uno straniero residente da anni a Trapani.

Tutti i locali utilizzati come piazza di spaccio sono stati posti sotto sequestro.

Le misure cautelari

I due uomini fermati, già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati per:

detenzione illecita di sostanze stupefacenti,

possesso di arma clandestina,

ricettazione.

Dopo le formalità di rito, per uno dei due è stato disposto il trasferimento alla Casa Circondariale di Trapani, mentre l’altro è stato posto agli arresti domiciliari. Le misure sono state confermate dal giudice nell’udienza di convalida.



