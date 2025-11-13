Inchiesta appalti, le opposizioni: “Schifani si dimetta, governo regionale allo sbando"
Hanno manifestato le opposizioni siciliane al governo regionale, chiedono le dimissioni del governatore Renato Schifani. Per il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio Di Paola, non ci sono alternative: “Dobbiamo liberare la Sicilia da questo centrodestra che è il peggiore di sempre. Stiamo lavorando per dare ai siciliani un’alternativa che metta al centro dell’azione di governo le esigenze dei cittadini, non gli interessi di bottega e delle segreterie politiche. La sanità non deve essere dei politici ma delle persone. Il presidente Schifani ha fallito e si dimetta”.
“Non passa giorno - ha aggiunto Di Paola - senza che il governo Schifani venga travolto dagli scandali. Anche se il presidente della Regione glissa sulle proprie responsabilità con le finte epurazioni, è chiaro agli occhi di tutti che questo governo regionale stia facendo solo danni. Noi siamo pronti a governare l’Isola e a mandare a casa tutti i responsabili di questo continuo disastro. Questo governo regionale ha messo una cappa alle migliori energie dell’isola, vada a casa”.
L’opposizione contro Schifani
Martedì pomeriggio, durante i lavori dell’ARS, il deputato Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia, ha relazionato sul lavoro svolto dalla stessa commissione. A mancare in Aula il presidente della Regione.
Per il M5S l'assenza non è certo giustificabile con i soliti impegni istituzionali: “La verità è che, ancora una volta, il presidente non ha voluto metterci la faccia, specialmente in questo momento in cui il suo governo è pesantemente interessato dalle sconvolgenti notizie che arrivano dalla Procura della Repubblica”.
A rispondere agli attacchi Stefano Pellegrino, capogruppo per Forza Italia: “Il Presidente Schifani oggi non era all'Assemblea Regionale Siciliana perché era a Roma, impegnato in fondamentali vertenze di interesse per la Sicilia e i siciliani. Sta seguendo, tra le altre, la delicatissima vicenda Cargil e quella dei call center, dossier che riguardano la tutela del lavoro, la protezione del territorio e il futuro economico di tante famiglie. Definire la sua assenza, concordata e motivata da impegni istituzionali di altissimo profilo, come uno "sgarbo" o un segno di disattenzione verso il tema della mafia, non è solo falso, ma è profondamente irrispettoso verso chi, come il Presidente Schifani, ha fatto della lotta alla criminalità organizzata un caposaldo della propria azione politica e legislativa. La sua storia parla per lui: basta ricordare il suo convinto impegno, da parlamentare nazionale, per l'introduzione permanente della norma sul 41-bis, uno strumento fondamentale per isolare i capi mafia. Chi ha una simile credibilità non ha bisogno di lezioni da chi strumentalizza ogni occasione per fare propaganda. L'opposizione, oggi, ha toccato il fondo della contraddizione: se il Presidente si assenta per occuparsi concretamente di vertenze a tutela dei lavoratori e del territorio, lo criticano. Se, in altre circostanze, non lo facesse, lo criticherebbero ugualmente, accusandolo di inazione. È chiaro a tutti che il loro unico obiettivo è il rumore, non la sostanza. Noi preferiamo continuare a lavorare, con serietà e determinazione, per la Sicilia, senza farci distrarre da chi confonde la politica con la polemica fine a se stessa."
Calenda: Sicilia fuori controllo
Per Carlo Calenda “Gli ultimi fatti in Sicilia dimostrano una situazione completamente fuori controllo dove la gente muore perché non arrivano i test degli esami istologici e nel frattempo vedete quello che accade. Del resto, non è una sorpresa, siamo l’unico paese al mondo in cui Cuffaro, cioè uno che è stato condannato per favoreggiamento della mafia, torna al centro di uno schieramento politico. Ma Schifani non se la può cavare dicendo che il problema è Cuffaro, perché il problema è questa giunta che sta opprimendo i siciliani, che non fa nulla anche di fronte a cose conclamate, ed è agli ultimi posti in Italia per quello che riguarda i servizi ai cittadini”.
Calenda continua a raccogliere le firme perché ritiene che su almeno sanità, rifiuti, e sull’acqua, il governo intervenga commissariando la Regione.
Il Teatro Studio Mazarine conferma la sua vocazione culturale con una nuova stagione di spettacoli al Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, puntando ancora una volta su scelte artistiche di qualità e sulla valorizzazione...
Hanno manifestato le opposizioni siciliane al governo regionale, chiedono le dimissioni del governatore Renato Schifani. Per il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Nuccio Di...
Sono tanti e pesanti gli epiteti rivolti alla deputata regionale di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo, oggetto di frasi sessiste e denigratorie da parte dell’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, emersi da alcune...
Box regali, professionisti della zona, negozi fisici, esperienze culinarie o culturali e noleggio auto. Questo e molto altro è possibile trovare su Lumos.it, il nuovo marketplace dove ogni esperienza diventa unica e dove...