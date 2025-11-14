“Autunno in Cantina”, ultimo weekend: Marsala, Menfi e Camporeale chiudono il viaggio

14/11/2025 10:57:00

Ultimo giro di calice per “Autunno in Cantina”, il progetto promosso dall’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio (Irvo) che da fine ottobre sta portando il pubblico dentro alcune delle cantine più significative dell’Isola, tra degustazioni, racconti di territorio e spettacoli.

Dopo avere attraversato la Sicilia da est a ovest – dalle Cantine Nicosia sull’Etna alla tenuta Gigliotto di Piazza Armerina, fino alle aziende della costa tirrenica – il festival approda ora nella Sicilia occidentale per il suo weekend conclusivo, con tre appuntamenti a Marsala, Menfi e Camporeale.

L’ultima tappa sull’Etna, alle Cantine Tornatore di Castiglione di Sicilia, ha messo insieme vino, cucina e teatro: show cooking dedicato alla caponata e lo spettacolo “Cunto Culinario” di Paride Benassai, applaudito per ironia e intensità, hanno confermato la formula vincente dell’iniziativa Irvo, che unisce promozione dei vini e narrazione delle comunità che li producono.

Adesso il testimone passa all’ovest.

Venerdì 14 novembre, alle 16.00, “Autunno in Cantina” farà tappa alle Cantine Pellegrino di Marsala, una delle aziende simbolo dell’enologia siciliana. In programma degustazioni dedicate al Marsala e ai bianchi da vitigni autoctoni, visite guidate alle storiche cantine e laboratori sensoriali pensati per raccontare, attraverso profumi e sapori, l’evoluzione del vino nel territorio lilibetano.

Sabato 15 novembre, sempre alle 16.00, sarà la volta di Mandrarossa Winery, a Menfi (Agrigento). Qui il focus sarà sull’anima agricola del territorio: vigneti affacciati sul mare, percorsi tra i filari e la filosofia “green” di una realtà che in questi anni ha puntato molto su sostenibilità, innovazione e legame con la comunità locale.

Chiusura domenica 16 novembre, alle 11.00, da Alessandro di Camporeale, nel Palermitano. La giornata sarà dedicata ai vini biologici e al racconto delle colline di Camporeale, dove la tradizione vitivinicola incontra scelte produttive orientate alla qualità e al rispetto dell’ambiente.

“Autunno in Cantina” conferma così la direzione intrapresa dall’enoturismo siciliano: non solo assaggi, ma veri e propri percorsi di identità, in cui il vino diventa chiave di lettura per capire paesaggi, storie familiari, lavoro nei campi e scelte produttive.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il +39 334 150 8142 o scrivere a associazionespettacolaresempre@gmail.com.



