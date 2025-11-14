Sezioni
Cronaca

» Ambiente
14/11/2025 12:07:00

Mazara: la Guardia Costiera sequestra tre aree verdi per abbandono di rifiuti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763118477-0-mazara-la-guardia-costiera-sequestra-tre-aree-verdi-per-abbandono-di-rifiuti.jpg

Tre aree verdi, per un’estensione complessiva di circa 500 metri quadrati, sono state sequestrate dalla Guardia Costiera di Mazara del Vallo nell’ambito di un’attività di controllo mirata alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione degli illeciti nella gestione dei rifiuti. Le zone interessate risultano riconducibili a un’attività produttiva del territorio comunale.

 

Il Nucleo di Polizia Ambientale, dopo specifici accertamenti, ha infatti individuato un abbandono diffuso di rifiuti sul suolo: scarti di lavorazione, imballaggi, plastica e residui di processi industriali, tutti stoccati senza autorizzazioni né sistemi di gestione regolari. I materiali, dopo la verifica tecnica, sono risultati non pericolosi, ma la loro presenza in un’area verde, peraltro vicina alle sponde di un fiume, rappresenta comunque un rischio ambientale concreto, soprattutto in un periodo caratterizzato da piogge che possono favorirne la dispersione.

 

Per impedire il peggioramento della situazione, i militari hanno disposto il sequestro preventivo delle tre aree. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali responsabilità e verificare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell’impresa coinvolta. Sarà inoltre avviata la procedura per la caratterizzazione e la bonifica ambientale dei siti contaminati.

 

L’operazione rientra nelle attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali coordinate dalla Procura della Repubblica di Marsala e portate avanti dalla Guardia Costiera, con l’obiettivo di tutelare il territorio, prevenire fenomeni di inquinamento e garantire la salvaguardia della salute pubblica e del patrimonio naturale.



