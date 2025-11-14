La pallacanestro alcamese piange la scomparsa di Lino Scalzo

14/11/2025 20:14:00

La Sicily By Car Alcamo Basket piange la scomparsa di Lino Scalzo, tra i protagonisti che più hanno contribuito alla crescita e al consolidamento del movimento cestistico femminile in città. Arrivato ad Alcamo negli anni Settanta, fu tra i principali artefici dello sviluppo della società, accompagnandola fino ai campionati nazionali. Instancabile dirigente e riferimento imprescindibile per generazioni di atlete, Lino Scalzo ha lasciato un’impronta profonda nella costruzione e nell’organizzazione del settore femminile ad Alcamo, guidando con passione una realtà diventata anche un modello per il territorio. Nel 2020 aveva ricevuto la “Stella d’Argento al Merito Sportivo” del CONI, riconoscimento che coronava un impegno pluridecennale nella promozione della pallacanestro. La Sicily by Car Alcamo Basket si stringe attorno alla famiglia Scalzo, ricordando la dedizione, l’energia e il contributo essenziale di una figura che ha segnato la storia della pallacanestro femminile alcamese.





