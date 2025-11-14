Marsala: per dieci giorni i cittadini della zona di via Salemi sono rimasti senza acqua

14/11/2025 10:21:00

Dopo dieci giorni di totale assenza d’acqua, questa mattina – 14 novembre – l’erogazione è finalmente tornata nella zona di via Salemi, a Marsala. I residenti, che da giorni segnalavano il grave disservizio, hanno potuto constatare il ripristino solo nelle prime ore di oggi.

Per oltre una settimana famiglie e attività della zona sono rimaste completamente a secco, costrette a ricorrere ad autobotti private e soluzioni di fortuna. C’è stato anche chi ha lamentato l’assenza di comunicazioni chiare da parte del Comune sulle cause del guasto e sui tempi di intervento.

Il ritorno dell’acqua allevia i disagi ma non attenua le polemiche. «È assurdo restare dieci giorni senza un servizio essenziale e senza ricevere aggiornamenti», ripetono alcuni residenti.

La vicenda mette nuovamente in evidenza le criticità della rete idrica marsalese, spesso soggetta a guasti prolungati e riparazioni lente, con interi quartieri lasciati all’asciutto per giorni.



