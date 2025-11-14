Sezioni
Cittadinanza
14/11/2025 08:10:00

Nuova targa per Corso Vittorio, donazione di Schifano Marmi
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-11-2025/1763102976-0-.jpg

Nuova targa per Corso Vittorio, donazione di Schifano Marmi

La nuova targa in marmo di Corso Vittorio Emanuele arriva dopo il crollo avvenuto un paio di mesi addietro, quando quella precedente si era staccata durante il forte temporale ed era finita rovinosamente a terra, per fortuna senza ferire nessuno.
La ditta Schifano Marmi ne ha donato una nuova al Comune di Trapani, un gesto che l’amministrazione ha voluto evidenziare.
Il sindaco Giacomo Tranchida parla di «un gesto nobile ed esemplare, che testimonia senso civico e attaccamento al territorio».
Per l’assessore Vincenzo Abbruscato si tratta di un contributo importante al decoro urbano: «Una collaborazione che mette insieme l’Ente pubblico e le nostre eccellenze artigiane».









